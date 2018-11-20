Минфин хочет получить 300 млн грн от снижения стоимости безналоговых посылок до 100 евро

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В проекте государственного бюджета уже учли 300 млн грн от запланированного снижения стоимости безналоговых посылок

В проекте государственного бюджета на 2019 год, который правительство подало в парламент на рассмотрение во втором чтении, предусмотрены дополнительные доходы от снижения стоимости безналоговых посылок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №9000.

В пояснительной записке к проекту бюджета, которую подписала и.о. министра финансов Оксана Маркарова, отмечается, что бюджет дополнительно получит 300 млн грн от "уменьшения порога необлагаемого НДС минимума стоимости товаров, ввозимых (пересылаемых) малыми партиями в международных почтовых и экспресс-отправлениях)".

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров предложил Верховной раде снизить порог безналоговых пересылок для физических лиц со 150 до 100 евро. Согласно проекту закона, предлагается облагать налогом на добавленную стоимость (НДС) ввоз в Украину товаров, суммарная фактурная стоимость которых превышает эквивалент 100 евро, для одного получателя - физического лица, в одной депеше от одного отправителя в международных почтовых отправлениях или в одном грузе экспресс-перевозчика от одного отправителя в международных экспресс-отправлениях

Напомним, Кабинет министров подал в Верховную раду проект госбюджета-2019 для рассмотрения во втором чтении. Доходы госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1 026,1 млрд грн, в том числе доходы общего фонда - 928,5 млрд грн и доходы специального фонда - 97,6 млрд грн. Расходы госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1 112,1 млрд грн, в том числе расходы общего фонда - 1 005,7 млрд грн и расходы специального фонда - 106,3 млрд грн.

По сравнению с первым чтением доходы и расходы госбюджета увеличены на 17,7 млрд грн. Дефицит госбюджета запланирован на уровне 89,9 млрд грн.