ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Минфин хочет получить 300 млн грн от снижения стоимости безналоговых посылок до 100 евро

Новости » Экономика    20.11.2018 - 15:04
Минфин хочет получить 300 млн грн от снижения стоимости безналоговых посылок до 100 евро
Иллюстративное фото (kadena.af.mil)

В проекте государственного бюджета уже учли 300 млн грн от запланированного снижения стоимости безналоговых посылок

В проекте государственного бюджета на 2019 год, который правительство подало в парламент на рассмотрение во втором чтении, предусмотрены дополнительные доходы от снижения стоимости безналоговых посылок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №9000.

В пояснительной записке к проекту бюджета, которую подписала и.о. министра финансов Оксана Маркарова, отмечается, что бюджет дополнительно получит 300 млн грн от "уменьшения порога необлагаемого НДС минимума стоимости товаров, ввозимых (пересылаемых) малыми партиями в международных почтовых и экспресс-отправлениях)".

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров предложил Верховной раде снизить порог безналоговых пересылок для физических лиц со 150 до 100 евро. Согласно проекту закона, предлагается облагать налогом на добавленную стоимость (НДС) ввоз в Украину товаров, суммарная фактурная стоимость которых превышает эквивалент 100 евро, для одного получателя - физического лица, в одной депеше от одного отправителя в международных почтовых отправлениях или в одном грузе экспресс-перевозчика от одного отправителя в международных экспресс-отправлениях

Напомним, Кабинет министров подал в Верховную раду проект госбюджета-2019 для рассмотрения во втором чтении. Доходы госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1 026,1 млрд грн, в том числе доходы общего фонда - 928,5 млрд грн и доходы специального фонда - 97,6 млрд грн. Расходы госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1 112,1 млрд грн, в том числе расходы общего фонда - 1 005,7 млрд грн и расходы специального фонда - 106,3 млрд грн.

По сравнению с первым чтением доходы и расходы госбюджета увеличены на 17,7 млрд грн. Дефицит госбюджета запланирован на уровне 89,9 млрд грн.

В бюджете ко второму чтению расходы на правительство увеличили на 32%, на Раду - на 18% На субсидии в денежной форме в госбюджете-2019 предусмотрено 20 млрд гривен
Новости Украины бюджетпосылкапочта
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь