Минфин стремится снизить безналоговую стоимость посылок из-за рубежа

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В министерстве назвали налогообложение посылок любой стоимости мировым трендом

Снижение необлагаемой стоимости посылок с 1 июля 2019 года со 150 до 100 евро - это взвешенный и осторожный шаг, который не будет ущемлять подавляющее большинство потребителей почтово-курьерских услуг. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью заместителя министра финансов Сергея Верланова для телепрограммы "Первая Полоса".

Как отметил Верланов, в Европейском Союзе, в который Украина стремится вступить, необлагаемая стоимость посылок составляет 22 евро, "и сейчас обсуждается возможность ее снижения до нуля".

"Следует помнить, что снижение необлагаемой стоимости почтовых отправлений - это мировой тренд", - добавил он.

Заместитель министра напомнил, что с 2019 года в Украине "снизили необлагаемый минимум для международных почтовых отправлений с 150 евро до 100, отменили норму о "трех посылках", которая должна была заработать с 1 января".

"По разным расчетам, которые мы провели вместе с почтовыми операторами, после этого в разряд "налогооблагаемых" перейдет незначительный процент посылок - не более 5%. А уже с 1 января 2021 года заработает электронная система учета и регистрации этих посылок. До этого момента все почтовые операторы, в том числе "Укрпочта", будут готовы для ее внедрения", - сказал он.

По его словам, доходы бюджета от этой нормы могут составить от 350 миллионов до полумиллиарда гривен за полгода.

"Здесь вопрос в уклонении от уплаты пошлины продавцами бытовой электроники, которая стоит от 100 до 150 евро. Прежде всего, это сегмент мобильных телефонов", - сказал Варламов.

Напомним, Верховная рада приняла закон о государственном бюджете на 2019 год и связанные с ним изменения в Налоговый кодекс в ночь на 23 ноября. Изменения в Налоговый кодекс предусматривают снижение необлагаемой стоимости международных посылок со 150 до 100 евро с 1 июля 2019 года.

В пояснительной записке к проекту бюджета, которое подписала министр финансов Оксана Маркарова, отмечается что бюджет дополнительно получит 300 млн грн от "уменьшения порога необлагаемого НДС минимума стоимости товаров, ввозимых (пересылаемых) малыми партиями в международных почтовых и экспресс-отправлениях".