Безкоштовних ліків стане більше з 1 липня: що додадуть до списку та як отримати рецепт

Українці з 1 липня зможуть отримувати більше препаратів безкоштовно або з частковою доплатою у межах програми "Доступні ліки". Йдеться насамперед про ліки для лікування серцево-судинних захворювань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем’єр-міністра Юлії Свириденко та Міністерство охорони здоров’я.
Вже в липні нинішнього року перелік препаратів у межах програми "Доступні ліки" буде значно розширено. До нього планують включити ліки за всіма діючими речовинами, які застосовуються в Україні для амбулаторного лікування серцево-судинних захворювань.
Для пацієнтів це означає, що вони зможуть обирати серед більшої кількості препаратів, отримувати їх безкоштовно або з мінімальною доплатою, а також продовжувати лікування без перерв через високу вартість ліків.
Як і раніше, для цього потрібен електронний рецепт від лікаря.
За даними МОЗ, серцево-судинні захворювання спричиняють близько 60% смертей в Україні.
Водночас лікарі наголошують, що значну частину таких випадків можна попередити - за умови регулярного прийому ліків і контролю стану здоров’я.
Саме тому держава робить ставку на доступність препаратів, адже для багатьох пацієнтів це лікування триває роками або навіть усе життя.
Програма "Доступні ліки" вже охоплює мільйони українців і дозволяє отримувати препарати в аптеках по всій країні.
Лише з початку 2026 року українці вже отримали мільйони рецептів у межах цієї програми.
Розширення "Доступних ліків" - частина ширшої медичної політики. Паралельно в Україні діє програма раннього виявлення хвороб "Скринінг здоров’я 40+", впроваджено безоплатне стентування для пацієнтів із серцевими проблемами, а також розширюється профілактика інсультів, діабету та інших хронічних станів.
Крім того, уряд планує активніше залучати українських виробників ліків, щоб зробити програму доступнішою і зменшити витрати.
