Без рецептів та цілодобово: як з наступного тижня купити ліки на заправках

В Україні з наступного тижня безрецептурні лікарські засоби почнуть продавати на автозаправних станціях. Зараз вже видано 15 відповідних ліцензій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем’єр-міністра України Юлії Свириденко .

Старт продажів та ліцензування

За словами очільника Міністерства охорони здоров’я України (МОЗ) Віктора Ляшка, підготовка до запуску вже на фінальній стадії. На сьогодні видано перші 15 ліцензій, а ще 43 заявки від суб'єктів господарювання знаходяться в роботі.

"Не завжди є аптека поруч, не завжди є світло чи можливість швидко дістатися до міста. АЗС працюють 24/7, і це стане точкою опори для людей", - наголосив Ляшко.

Як працюватиме механізм продажу

Згідно з роз’ясненням Міністерства охорони здоров’я, роздрібна торгівля на АЗС дозволяється без створення аптеки або її структурного підрозділу. Проте для цього встановлено суворі вимоги:

Тільки безрецептурні препарати. Продаж ліків за рецептом на заправках заборонений.

Продаж ліків за рецептом на заправках заборонений. Окремі зони зберігання. У приміщенні АЗС має бути облаштована спеціальна зона для ліків, відокремлена від інших товарів, де витримуються температурні режими, визначені виробником.

У приміщенні АЗС має бути облаштована спеціальна зона для ліків, відокремлена від інших товарів, де витримуються температурні режими, визначені виробником. Фаховий контроль. За отримання ліків та вхідний контроль має відповідати уповноважена особа з фармацевтичною освітою (не нижче початкового рівня за спеціальністю "Фармація, промислова фармація").

За отримання ліків та вхідний контроль має відповідати уповноважена особа з фармацевтичною освітою (не нижче початкового рівня за спеціальністю "Фармація, промислова фармація"). Хто відпускає товар? Продавати ліки клієнтам можуть безпосередньо працівники АЗС. Також дозволено використання вендингових автоматів за умови дотримання правил зберігання.

Свириденко зазначає, що дотримання ліцензійних умов на кожній станції контролюватиме Держлікслужба. Це гарантує, що ліки на заправках будуть такої ж якості, як і в звичайних аптеках.