Бесплатных лекарств станет больше с 1 июля: что добавят в список и как получить рецепт

Украинцы с 1 июля смогут получать больше препаратов бесплатно или с частичной доплатой в рамках программы "Доступные лекарства". Речь идет прежде всего о лекарствах для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко и Министерство здравоохранения.
Главное:
Уже в июле нынешнего года перечень препаратов в рамках программы "Доступные лекарства" будет значительно расширен. В него планируют включить лекарства по всем действующим веществам, которые применяются в Украине для амбулаторного лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Для пациентов это означает, что они смогут выбирать среди большего количества препаратов, получать их бесплатно или с минимальной доплатой, а также продолжать лечение без перерывов из-за высокой стоимости лекарств.
Как и раньше, для этого нужен электронный рецепт от врача.
По данным Минздрава, сердечно-сосудистые заболевания вызывают около 60% смертей в Украине.
Ежегодно:
В то же время врачи отмечают, что значительную часть таких случаев можно предупредить - при условии регулярного приема лекарств и контроля состояния здоровья.
Именно поэтому государство делает ставку на доступность препаратов, ведь для многих пациентов это лечение длится годами или даже всю жизнь.
Программа "Доступные лекарства" уже охватывает миллионы украинцев и позволяет получать препараты в аптеках по всей стране.
По состоянию на сегодня:
Только с начала 2026 года украинцы уже получили миллионы рецептов в рамках этой программы.
Расширение "Доступных лекарств" - часть более широкой медицинской политики. Параллельно в Украине действует программа раннего выявления болезней "Скрининг здоровья 40+", внедрено бесплатное стентирование для пациентов с сердечными проблемами, а также расширяется профилактика инсультов, диабета и других хронических состояний.
Кроме того, правительство планирует активнее привлекать украинских производителей лекарств, чтобы сделать программу более доступной и уменьшить расходы.
Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.