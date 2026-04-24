Бесплатных лекарств станет больше с 1 июля: что добавят в список и как получить рецепт

Главное: Суть изменений: С 1 июля 2026 года перечень препаратов в рамках программы "Доступные лекарства" будет существенно расширен.

С 1 июля 2026 года перечень препаратов в рамках программы "Доступные лекарства" будет существенно расширен. Для кого: Новация касается пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Новация касается пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Условие: Получить препараты бесплатно или с частичной доплатой можно только при наличии электронного рецепта от врача.

Получить препараты бесплатно или с частичной доплатой можно только при наличии электронного рецепта от врача. Текущее состояние: Программой уже воспользовались более 6,18 млн человек, а лекарства выдают в более чем 17 тысячах аптек по всей стране.

Что изменится для пациентов

Уже в июле нынешнего года перечень препаратов в рамках программы "Доступные лекарства" будет значительно расширен. В него планируют включить лекарства по всем действующим веществам, которые применяются в Украине для амбулаторного лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Для пациентов это означает, что они смогут выбирать среди большего количества препаратов, получать их бесплатно или с минимальной доплатой, а также продолжать лечение без перерывов из-за высокой стоимости лекарств.

Как и раньше, для этого нужен электронный рецепт от врача.

Почему акцент именно на сердце и сосудах

По данным Минздрава, сердечно-сосудистые заболевания вызывают около 60% смертей в Украине.

Ежегодно:

более 800 тысяч украинцев узнают об ишемической болезни сердца;

узнают об ишемической болезни сердца; почти 50 тысяч переносят инфаркт.

В то же время врачи отмечают, что значительную часть таких случаев можно предупредить - при условии регулярного приема лекарств и контроля состояния здоровья.

Именно поэтому государство делает ставку на доступность препаратов, ведь для многих пациентов это лечение длится годами или даже всю жизнь.

Как работает программа сейчас

Программа "Доступные лекарства" уже охватывает миллионы украинцев и позволяет получать препараты в аптеках по всей стране.

По состоянию на сегодня:

ею воспользовались более 6,18 млн человек ;

; лекарства доступны в более чем 17 тысячах аптек ;

; в программе - 748 позиций препаратов и медицинских изделий.

Только с начала 2026 года украинцы уже получили миллионы рецептов в рамках этой программы.

Что еще важно знать

Расширение "Доступных лекарств" - часть более широкой медицинской политики. Параллельно в Украине действует программа раннего выявления болезней "Скрининг здоровья 40+", внедрено бесплатное стентирование для пациентов с сердечными проблемами, а также расширяется профилактика инсультов, диабета и других хронических состояний.

Кроме того, правительство планирует активнее привлекать украинских производителей лекарств, чтобы сделать программу более доступной и уменьшить расходы.