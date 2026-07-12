Сезон лептоспірозу в Україні: що це за інфекція та як не підхопити її під час відпочинку
Літній сезон збільшує ризик зараження лептоспірозом. Найбільше випадків цієї хвороби в Україні реєструють тоді, коли люди активніше відпочивають біля водойм, працюють на присадибних ділянках або просто контактують із тваринами.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України.
Головне:
- У чому небезпека: без належної медичної допомоги лептоспіроз може набути тяжкого перебігу та спричинити небезпечні для життя ускладнення.
- Джерела інфекції: основними джерелами збудника лептоспірозу є сірі щури, польові миші, собаки та сільськогосподарські тварини.
- Потрапляння в організм: людина може заразитись через пошкоджену шкіру (порізи, подряпини, садна) або через слизові оболонки (очі, ніс, рот).
- Сезонність ризиків: в Україні лептоспіроз найчастіше реєструють навесні та влітку - після відпочинку біля водойм, робіт на городі, прямого контакту з тваринами та навіть вживання "інфікованих" харчових продуктів або води.
- Найпоширеніші симптоми: лихоманка, озноб, головний чи м'язовий біль, блювота, діарея, почервоніння очей і пожовтіння шкіри (можуть з'явитися у період 2-30 днів після зараження).
- Основні правила безпеки: купайтеся лише на офіційних пляжах, заклеюйте водонепроникним пластиром пошкодження на шкірі, не забувайте ретельно мити руки, вакцинуйте домашніх собак, не пийте "сиру" воду й обов'язково термічно обробляйте продукти.
Що таке лептоспіроз
Лептоспіроз - це зоонозна інфекція. Тобто її збудники у природі циркулюють переважно серед тварин, але здатні передаватися також і людині.
Згідно з інформацією МОЗ, за перші п'ять місяців 2026 року було зафіксовано вже 32 випадки захворювання на лептоспіроз.
Спеціалісти пояснили, що найбільше випадків лептоспірозу в Україні реєструється навесні та влітку, коли люди частіше:
- відпочивають біля водойм;
- працюють на присадибних ділянках;
- контактують із тваринами.
"Саме тому в цей період особливо важливо дотримуватись простих правил профілактики", - зауважили в міністерстві.
Як передається лептоспіроз
В Україні основними джерелами збудника лептоспірозу вважаються:
- сірі щури;
- польові миші;
- собаки;
- сільськогосподарські тварини.
У МОЗ пояснили, що збудник потрапляє в організм людини:
- або через пошкоджену шкіру - порізи, подряпини, садна;
- або через слизові оболонки - очі, ніс, рот.
Коли зараження відбувається найчастіше
Найчастіше, за даними МОЗ, зараження лептоспірозом відбувається під час:
- купання;
- риболовлі у водоймах;
- контакту із ґрунтом, забрудненим сечею інфікованих тварин.
"Особливо небезпечною вода може бути після ураганів, повеней або сильних злив", - розповіли українцям.
Крім того, "підхопити" хворобу можна внаслідок:
- прямого контакту з біологічними рідинами заражених тварин (наприклад, під час догляду за хворою твариною);
- вживання харчових продуктів або води, забруднених сечею інфікованих тварин;
- укусів інфікованих гризунів.
Які можуть бути симптоми
Перші симптоми лептоспірозу з'являються зазвичай у період від 2 до 30 днів після зараження. Найчастіше - через 7-14 днів.
Найпоширеніші симптоми:
- висока температура (лихоманка);
- озноб;
- головний біль;
- біль у м'язах;
- блювота;
- діарея;
- почервоніння очей;
- пожовтіння шкіри.
Чим небезпечний лептоспіроз
У МОЗ повідомили, що в більшості випадків - за умови своєчасного лікування - люди, які "підхопили" цю інфекцію, одужують.
Проте без належної медичної допомоги лептоспіроз може:
- набути тяжкого перебігу;
- спричинити небезпечні для життя ускладнення.
Йдеться, зокрема, про:
- ниркову недостатність;
- менінгіт (запалення оболонок, що оточують мозок і спинний мозок);
- печінкову недостатність;
- ураження легень та утруднене дихання.
Як знизити ризик інфікування
Щоб убезпечити себе під час відпочинку та у повсякденному житті - знизити ризик інфікування лептоспірозом - фахівці радять дотримуватись простих правил профілактики:
- купатись лише у водоймах і на пляжах, де купання офіційно дозволене;
- перед купанням - заклеювати порізи та садна водонепроникним пластиром;
- після купання в річці чи озері - приймати душ, а якщо на тілі є порізи, садна або інші пошкодження шкіри - обробляти їх антисептиком;
- ретельно мити руки проточною водою з милом після контакту з тваринами;
- вживати заходів боротьби із гризунами в будинку та господарських приміщеннях.
Тим, хто має собаку, необхідно щороку вакцинувати тварину проти лептоспірозу.
Крім того, українцям рекомендували не забувати про правила харчової безпеки:
- не вживати "сиру" воду - пити кип'ячену або бутельовану;
- добре термічно обробляти м'ясо та інші продукти перед вживанням.
"Пам'ятайте: дотримання цих простих рекомендацій допоможе значно знизити ризик зараження", - підсумували в МОЗ.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які продукти не можна їсти сирими (оскільки вони можуть нашкодити здоров'ю).
Крім того, ми пояснювали, яка помилка під час купання в спеку загрожує здоров'ю та навіть життю.
Читайте також, на яких курортах за кордоном у 2026 році можна розкішно відпочити за копійки.