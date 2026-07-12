Сезон лептоспірозу в Україні: що це за інфекція та як не підхопити її під час відпочинку

Літній сезон збільшує ризик зараження лептоспірозом. Найбільше випадків цієї хвороби в Україні реєструють тоді, коли люди активніше відпочивають біля водойм, працюють на присадибних ділянках або просто контактують із тваринами.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України.

Головне: У чому небезпека : без належної медичної допомоги лептоспіроз може набути тяжкого перебігу та спричинити небезпечні для життя ускладнення.

: без належної медичної допомоги лептоспіроз може набути тяжкого перебігу та спричинити небезпечні для життя ускладнення. Джерела інфекції : основними джерелами збудника лептоспірозу є сірі щури, польові миші, собаки та сільськогосподарські тварини.

: основними джерелами збудника лептоспірозу є сірі щури, польові миші, собаки та сільськогосподарські тварини. Потрапляння в організм : людина може заразитись через пошкоджену шкіру (порізи, подряпини, садна) або через слизові оболонки (очі, ніс, рот).

: людина може заразитись через пошкоджену шкіру (порізи, подряпини, садна) або через слизові оболонки (очі, ніс, рот). Сезонність ризиків : в Україні лептоспіроз найчастіше реєструють навесні та влітку - після відпочинку біля водойм, робіт на городі, прямого контакту з тваринами та навіть вживання "інфікованих" харчових продуктів або води.

: в Україні лептоспіроз найчастіше реєструють навесні та влітку - після відпочинку біля водойм, робіт на городі, прямого контакту з тваринами та навіть вживання "інфікованих" харчових продуктів або води. Найпоширеніші симптоми : лихоманка, озноб, головний чи м'язовий біль, блювота, діарея, почервоніння очей і пожовтіння шкіри (можуть з'явитися у період 2-30 днів після зараження).

: лихоманка, озноб, головний чи м'язовий біль, блювота, діарея, почервоніння очей і пожовтіння шкіри (можуть з'явитися у період 2-30 днів після зараження). Основні правила безпеки: купайтеся лише на офіційних пляжах, заклеюйте водонепроникним пластиром пошкодження на шкірі, не забувайте ретельно мити руки, вакцинуйте домашніх собак, не пийте "сиру" воду й обов'язково термічно обробляйте продукти.

Що таке лептоспіроз

Лептоспіроз - це зоонозна інфекція. Тобто її збудники у природі циркулюють переважно серед тварин, але здатні передаватися також і людині.

Згідно з інформацією МОЗ, за перші п'ять місяців 2026 року було зафіксовано вже 32 випадки захворювання на лептоспіроз.

Спеціалісти пояснили, що найбільше випадків лептоспірозу в Україні реєструється навесні та влітку, коли люди частіше:

відпочивають біля водойм;

працюють на присадибних ділянках;

контактують із тваринами.

"Саме тому в цей період особливо важливо дотримуватись простих правил профілактики", - зауважили в міністерстві.

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Як передається лептоспіроз

В Україні основними джерелами збудника лептоспірозу вважаються:

сірі щури;

польові миші;

собаки;

сільськогосподарські тварини.

У МОЗ пояснили, що збудник потрапляє в організм людини:

або через пошкоджену шкіру - порізи, подряпини, садна;

або через слизові оболонки - очі, ніс, рот.

Коли зараження відбувається найчастіше

Найчастіше, за даними МОЗ, зараження лептоспірозом відбувається під час:

купання;

риболовлі у водоймах;

контакту із ґрунтом, забрудненим сечею інфікованих тварин.

"Особливо небезпечною вода може бути після ураганів, повеней або сильних злив", - розповіли українцям.

Крім того, "підхопити" хворобу можна внаслідок:

прямого контакту з біологічними рідинами заражених тварин (наприклад, під час догляду за хворою твариною);

вживання харчових продуктів або води, забруднених сечею інфікованих тварин;

укусів інфікованих гризунів.

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Які можуть бути симптоми

Перші симптоми лептоспірозу з'являються зазвичай у період від 2 до 30 днів після зараження. Найчастіше - через 7-14 днів.

Найпоширеніші симптоми:

висока температура (лихоманка);

озноб;

головний біль;

біль у м'язах;

блювота;

діарея;

почервоніння очей;

пожовтіння шкіри.

Чим небезпечний лептоспіроз

У МОЗ повідомили, що в більшості випадків - за умови своєчасного лікування - люди, які "підхопили" цю інфекцію, одужують.

Проте без належної медичної допомоги лептоспіроз може:

набути тяжкого перебігу;

спричинити небезпечні для життя ускладнення.

Йдеться, зокрема, про:

ниркову недостатність;

менінгіт (запалення оболонок, що оточують мозок і спинний мозок);

печінкову недостатність;

ураження легень та утруднене дихання.

Як знизити ризик інфікування

Щоб убезпечити себе під час відпочинку та у повсякденному житті - знизити ризик інфікування лептоспірозом - фахівці радять дотримуватись простих правил профілактики:

купатись лише у водоймах і на пляжах, де купання офіційно дозволене;

перед купанням - заклеювати порізи та садна водонепроникним пластиром;

після купання в річці чи озері - приймати душ, а якщо на тілі є порізи, садна або інші пошкодження шкіри - обробляти їх антисептиком;

ретельно мити руки проточною водою з милом після контакту з тваринами;

вживати заходів боротьби із гризунами в будинку та господарських приміщеннях.

Тим, хто має собаку, необхідно щороку вакцинувати тварину проти лептоспірозу.

Крім того, українцям рекомендували не забувати про правила харчової безпеки:

не вживати "сиру" воду - пити кип'ячену або бутельовану;

добре термічно обробляти м'ясо та інші продукти перед вживанням.

"Пам'ятайте: дотримання цих простих рекомендацій допоможе значно знизити ризик зараження", - підсумували в МОЗ.