Безкоштовні гігабайти в дорозі: на яких рейсах "Укрзалізниці" працює Wi-Fi

Де працює Wi-Fi та які ліміти

За інформацією перевізника, наразі бездротовий інтернет доступний у 16 поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+ (як на внутрішніх, так і на закордонних рейсах), а також у чотирьох популярних поїздах далекого сполучення:

№91 Київ - Львів

№95 Київ - Рахів

№79 Дніпро - Львів

№81 Київ - Ужгород

Обсяг безкоштовного трафіку відрізняється залежно від типу поїзда.

В Інтерсіті кожному пасажиру надається 2 ГБ інтернету, для підключення достатньо обрати мережу WiFi test.

У поїздах далекого сполучення ліміт становить 5 ГБ, а підключення відбувається через спеціальний сайт.

Також пасажири можуть придбати безлімітний пакет (5 ГБ на повній швидкості, далі - до 1 Мбіт/с) за 120 гривень або активувати наявний ваучер.

Особливості роботи на маршруті

В "Укрзалізниці" попереджають, що з міркувань безпеки інтернет через Starlink може працювати повільніше або тимчасово зникати.

Зокрема, мережа може бути недоступною на швидкісних ділянках маршруту. Це пов'язано з обмеженнями ліміту швидкості для терміналів Starlink в Україні, що дозволяє убезпечити залізницю від використання аналогічного обладнання ворожими безпілотниками.