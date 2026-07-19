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Бесплатные гигабайты в пути: на каких рейсах "Укрзализныци" работает Wi-Fi

07:30 19.07.2026 Вс
2 мин
Интернет от Starlink теперь доступен в пути, но есть нюансы
aimg Сергей Козачук
Фото: в поездах "Укрзализныци" работает Wi-Fi (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Пассажиры украинских поездов Интерсити и некоторых маршрутов дальнего сообщения могут воспользоваться беспроводным интернетом во время путешествия. Для пользователей доступны пакеты высокоскоростного трафика через Starlink.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Где работает Wi-Fi и какие лимиты

По информации перевозчика, беспроводной интернет доступен в 16 поездах Интерсити и Интерсити+ (как на внутренних, так и на зарубежных рейсах), а также в четырех популярных поездах дальнего сообщения:

  • №91 Киев - Львов
  • №95 Киев - Рахов
  • №79 Днепр - Львов
  • №81 Киев - Ужгород

Объем бесплатного трафика отличается в зависимости от типа поезда.

В Интернете каждому пассажиру предоставляется 2 ГБ интернета, для подключения достаточно выбрать сеть WiFi test.

В поездах дальнего сообщения лимит составляет 5 ГБ, а подключение происходит через специальный сайт.

Также пассажиры могут приобрести безлимитный пакет (5 ГБ на полной скорости, далее - до 1 Мбит/с) за 120 гривен или активировать имеющийся ваучер.

Особенности работы на маршруте

В "Укрзализныце" предупреждают, что из соображений безопасности интернет через Starlink может работать медленнее или временно исчезать.

В частности, сеть может быть недоступна на скоростных участках маршрута. Это связано с ограничениями лимита скорости для терминалов Starlink в Украине, что позволяет обезопасить железную дорогу от использования аналогичного оборудования вражескими беспилотниками.

Сервисы и правила для пассажиров "Укрзализныци"

Напомним, недавно "Укрзализныця" добавила новые вагоны отечественного производства на популярные направления в Ужгород и Днепр, обустроив купе дополнительными удобствами для пассажиров верхних полок и детей.

Также на железнодорожных маршрутах в Украине и за границей отправились в рейсы детские вагоны. Следует учитывать, что возраст детей для бесплатных путешествий у них отличается в зависимости от того, внутренний это рейс или международный.

Отдельно перевозчик посетил пассажиры правила перевозки велосипедов, подчеркнув, что в один из типов поездов с таким двухколесным транспортом вообще не упустят.

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