"Без гучних обіцянок": Драпатий розкрив завдання, які отримав від Зеленського

Драпатий - новий головком ЗСУ

Нагадаємо, вчора, 21 липня, президент України Володимир Зеленський призначив Михайла Драпатого новим головнокомандувачем ЗСУ замість Олександра Сирського.

За інформацією джерел Bloomberg, на заміну Сирському розглядали 11 кандидатів. Найбільш імовірним вважався Михайло Драпатий, який раніше очолював Об'єднані сили ЗСУ.

Раніше ми розповідали про бойовий шлях нового головнокомандувача. За плечима Драптого - прорив із "Ізваринського котла", зупинка наступу на Кривий Ріг та участь у звільненні правобережної Херсонщини.