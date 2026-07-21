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Командир "летючої БМП": хто такий Михайло Драпатий, який буде головкомом ЗСУ

22:55 21.07.2026 Вт
2 хв
Що відомо про бойовий шлях майбутнього головкома ЗСУ?
aimg Дмитро Левицький
Командир "летючої БМП": хто такий Михайло Драпатий, який буде головкомом ЗСУ Фото: Михайло Драпатий (t.me/V_Zelenskiy_official)
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Генерал-майор Михайло Драпатий стане новим головнокомандувачем Збройних сил України. За його плечима - прорив із "Ізваринського котла", зупинка наступу на Кривий Ріг та участь у звільненні правобережної Херсонщини.

РБК-Україна розповідає, що відомо про майбутнього нового головкома ЗСУ.

"Летючий БМП" у Маріуполі та вихід з "Ізваринського котла"

Військовий шлях 43-річного Михайла Драпатого розпочався у 72-й окремій механізованій бригаді. На початку російської агресії у травні 2014 року він командував 2-м батальйоном 72 ОМБр, який брав участь у звільненні заручників у Маріуполі.

Саме звідти походить знамените відео з "летючим БМП", яка на швидкості протаранила та перелетіла барикаду проросійських бойовиків. Наказ на такий штурм дав безпосередньо Драпатий, перебуваючи всередині бронемашини.

Влітку того ж року підрозділ потрапив у щільне вогневе кільце біля кордону в Луганській області. Перебуваючи під тривалими артилерійськими обстрілами з території РФ, Драпатий узяв на себе відповідальність і вивів із "Ізваринського котла" 260 бійців та понад 30 одиниць техніки, подолавши 160 км під вогнем.

Пізніше він очолював 58-му окрему мотопіхотну бригаду, виконував завдання в Авдіївці та на Бахмутській трасі. Під час навчання в Національному університеті оборони був нагороджений перехідним мечем королеви Великої Британії як найкращий випускник.

Оборона Кривого Рогу та звільнення Херсона

Повномасштабне вторгнення РФ у лютому 2022 року Драпатий зустрів на посаді заступника командувача Об’єднаних сил ЗСУ.

Ключові етапи діяльності командира:

  • Березень 2022 року - очолив оперативне угруповання військ "Південь", яке зупинило просування російських військ на Кривий Ріг.
  • Осінь 2022 року - керував угрупованням "Херсон" під час успішної операції зі звільнення правобережжя Херсонської області.
  • Травень 2024 року - очолив ОТУ "Харків" на тлі нового наступу окупантів та зупинив загрозу біля Вовчанська.
  • Вересень 2024 року - призначений очільником оперативно-тактичного угруповання "Луганськ".

У жовтні 2024 року Михайлу Драпатому було присвоєно звання генерал-майора.

Командування Сухопутними військами та Об'єднаними силами

У листопаді 2024 року президент Володимир Зеленський призначив генерал-майора Драпатого командувачем Сухопутних військ ЗСУ. На цій посаді він замінив Олександра Павлюка.

Тоді глава держави відзначав ефективну організацію оборони на Харківському напрямку під керівництвом Драпатого.

У червні 2025 року Драпатий подав у відставку з посади командувача Сухопутних військ після кількох ударів РФ по навчальних центрах.

За результатами розмови з президентом Драпатий перейшов на іншу посаду - командувача Обʼєднаних сил. На цій посаді він перебував до сьогодні.

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