"Без громких обещаний": Драпатый раскрыл задачи, которые получил от Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед новым главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым ряд задач.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Михаила Драпатого.
"Предстоит сложная работа, поэтому работаем без громких обещаний, с ответственностью за свои решения и уважением к людям, которые держат фронт и помогают Украине выстоять", - отметил Драпатый.
Главнокомандующий ВСУ сообщил, что президент поставил перед ним четкие задачи:
Напомним, вчера, 21 июля, президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ вместо Александра Сырского.
По информации источников Bloomberg, на замену Сырскому рассматривали 11 кандидатов. Наиболее вероятным считался Михаил Драпатый, ранее возглавлявший Объединенные силы ВСУ.
Ранее мы рассказывали о боевом пути нового главнокомандующего. За плечами Драптого - прорыв из "Изваринского котла", остановка наступления на Кривой Рог и участие в освобождении правобережной Херсонщины.