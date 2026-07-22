"Без громких обещаний": Драпатый раскрыл задачи, которые получил от Зеленского

Драпатый - новый главком ВСУ

Напомним, вчера, 21 июля, президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ вместо Александра Сырского.

По информации источников Bloomberg, на замену Сырскому рассматривали 11 кандидатов. Наиболее вероятным считался Михаил Драпатый, ранее возглавлявший Объединенные силы ВСУ.

Ранее мы рассказывали о боевом пути нового главнокомандующего. За плечами Драптого - прорыв из "Изваринского котла", остановка наступления на Кривой Рог и участие в освобождении правобережной Херсонщины.