RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

"Без громких обещаний": Драпатый раскрыл задачи, которые получил от Зеленского

13:46 22.07.2026 Ср
1 мин
Чем в первую очередь займется новый главком ВСУ?
aimg Татьяна Степанова
Фото: главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый (facebook.com/zelenskyy.official)

Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед новым главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым ряд задач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Михаила Драпатого.

"Предстоит сложная работа, поэтому работаем без громких обещаний, с ответственностью за свои решения и уважением к людям, которые держат фронт и помогают Украине выстоять", - отметил Драпатый.

Главнокомандующий ВСУ сообщил, что президент поставил перед ним четкие задачи:

  • продолжить и усилить наступательные действия во всех доменах;
  • планировать новые операции в тылу противника;
  • развивать войско и технологии в нем;
  • наращивать способности ВСУ.

Драпатый - новый главком ВСУ

Напомним, вчера, 21 июля, президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ вместо Александра Сырского.

По информации источников Bloomberg, на замену Сырскому рассматривали 11 кандидатов. Наиболее вероятным считался Михаил Драпатый, ранее возглавлявший Объединенные силы ВСУ.

Ранее мы рассказывали о боевом пути нового главнокомандующего. За плечами Драптого - прорыв из "Изваринского котла", остановка наступления на Кривой Рог и участие в освобождении правобережной Херсонщины.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийМихаил ДрапатыйВооруженные силы УкраиныВойна в Украине