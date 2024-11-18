У Бейруті ліквідовано головного пропагандиста "Хезболли"
В неділю, 17 листопада, ізраїльські військові завдали удару по ліванській столиці Бейруту. Внаслідок атаки ліквідовано головного пропагандиста і речника терористичної організації "Хезболла" Мохаммеда Афіфа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
Зазначається, що Мохаммед Афіф був високопоставленим військовим оперативником "Хезболли", який приєднався до терористичної організації у 1980-х роках.
З початку війни пропагандист мав істотний вплив на військові операції "Хезболли". Він контактував із вищими посадовими особами та брав безпосередню участь у розробці та здійсненні терористичної діяльності угруповання проти Ізраїлю.
"Крім того, Афіф давав вказівки бойовикам "Хезболли" збирати відеоматеріали з поля бою, щоб використовувати їх для пропаганди та психологічного терору. Він також отримував накази від вищого військового командування "Хезболли" щодо відповідальності бойовиків за атаку БПЛА на резиденцію прем'єр-міністра Ізраїлю в Кейсарії 19 жовтня 2024 року", - йдеться у повідомленні.
У ЦАХАЛ також додали, що повідомлення, які Афіф транслював ліванським ЗМІ, прославляли і підбурювали до терористичної діяльності проти Ізраїлю. Терорист був відповідальним за численні операції психологічного терору проти ізраїльської громадськості.
Джерело: Армія оборони Ізраїлю (idfanc.activetrail.biz)
У "Хезболлі" підтвердили загибель свого головного речника, що був керівником відділу зв'язків угруповання зі ЗМІ.
Бойовики зазначили, що він був убитий внаслідок удару по штаб-квартирі сирійської партії Баас у центрі Бейрута, а не в опорному пункті терористичного угруповання Дахія в південному передмісті столиці.
Ліквідація керівників "Хезболли"
За останній рік з початку війни у Секторі Газа, армія Ізраїлю знищила багато об'єктів та ліквідувала низку керівників ліванського угруповання "Хезболла".
Так, наприкінці жовтня ізраїльські військові вдарили у Бейруті по офісу банку, що фінансує операції угруповання.
Також ЦАХАЛ ліквідувала терористичну інфраструктуру бойовиків біля селища Кфаркела на півдні Лівану.
Раніше військові знищила командира Джалала Мустафу Харірі. Він був командиром "Хезболли" в районі Кана на півдні Лівану.
Наприкінці вересня ізраїльські військові ліквідували очільника "Хезболли" Хасана Насраллу.
Це спровокувало серйозне загострення бойових дій між Ізраїлем і терористами. З 1 жовтня ЦАХАЛ розпочала наземну операцію в південному Лівані проти терористів, що триває досі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.