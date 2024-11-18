В Бейруте ликвидирован главный пропагандист "Хезболлы"
В воскресенье, 17 ноября, израильские военные нанесли удар по ливанской столице Бейруту. В результате атаки ликвидирован главный пропагандист и спикер террористической организации "Хезболла" Мохаммед Афифа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Отмечается, что Мохаммед Афиф был высокопоставленным военным оперативником "Хезболлы", который присоединился к террористической организации в 1980-х годах.
С начала войны пропагандист имел существенное влияние на военные операции "Хезболлы". Он контактировал с высшими должностными лицами и принимал непосредственное участие в разработке и осуществлении террористической деятельности группировки против Израиля.
"Кроме того, Афиф давал указания боевикам "Хезболлы" собирать видеоматериалы с поля боя, чтобы использовать их для пропаганды и психологического террора. Он также получал приказы от высшего военного командования "Хезболлы" об ответственности боевиков за атаку БПЛА на резиденцию премьер-министра Израиля в Кейсарии 19 октября 2024 года", - отмечается в сообщении.
В ЦАХАЛ также добавили, что сообщения, которые Афиф транслировал ливанским СМИ, прославляли и подстрекали к террористической деятельности против Израиля. Террорист был ответственным за многочисленные операции психологического террора против израильской общественности.
Источник: Армия обороны Израиля (idfanc.activetrail.biz)
В "Хезболле" подтвердили гибель своего главного спикера, который был руководителем отдела связей группировки со СМИ.
Боевики отметили, что он был убит в результате удара по штаб-квартире сирийской партии Баас в центре Бейрута, а не в опорном пункте террористической группировки Дахия в южном пригороде столицы.
Ликвидация руководителей "Хезболлы"
За последний год с начала войны в Секторе Газа, армия Израиля уничтожила много объектов и ликвидировала ряд руководителей ливанской группировки "Хезболла".
Так, в конце октября израильские военные ударили в Бейруте по офису банка, финансирующего операции группировки.
Также ЦАХАЛ ликвидировала террористическую инфраструктуру боевиков возле поселка Кфаркела на юге Ливана.
Ранее военные уничтожили командира Джалала Мустафу Харири. Он был командиром "Хезболлы" в районе Кана на юге Ливана.
В конце сентября израильские военные ликвидировали главу "Хезболлы" Хасана Насраллу.
Это спровоцировало серьезное обострение боевых действий между Израилем и террористами. С 1 октября ЦАХАЛ начала наземную операцию в южном Ливане против террористов, которая продолжается до сих пор.
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