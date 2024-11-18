В Бейруте ликвидирован главный пропагандист "Хезболлы"

В воскресенье, 17 ноября, израильские военные нанесли удар по ливанской столице Бейруту. В результате атаки ликвидирован главный пропагандист и спикер террористической организации "Хезболла" Мохаммед Афифа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отмечается, что Мохаммед Афиф был высокопоставленным военным оперативником "Хезболлы", который присоединился к террористической организации в 1980-х годах.

С начала войны пропагандист имел существенное влияние на военные операции "Хезболлы". Он контактировал с высшими должностными лицами и принимал непосредственное участие в разработке и осуществлении террористической деятельности группировки против Израиля.

"Кроме того, Афиф давал указания боевикам "Хезболлы" собирать видеоматериалы с поля боя, чтобы использовать их для пропаганды и психологического террора. Он также получал приказы от высшего военного командования "Хезболлы" об ответственности боевиков за атаку БПЛА на резиденцию премьер-министра Израиля в Кейсарии 19 октября 2024 года", - отмечается в сообщении.

В ЦАХАЛ также добавили, что сообщения, которые Афиф транслировал ливанским СМИ, прославляли и подстрекали к террористической деятельности против Израиля. Террорист был ответственным за многочисленные операции психологического террора против израильской общественности.

Источник: Армия обороны Израиля (idfanc.activetrail.biz)

В "Хезболле" подтвердили гибель своего главного спикера, который был руководителем отдела связей группировки со СМИ.

Боевики отметили, что он был убит в результате удара по штаб-квартире сирийской партии Баас в центре Бейрута, а не в опорном пункте террористической группировки Дахия в южном пригороде столицы.