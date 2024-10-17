Армія Ізраїлю ліквідувала чергового командира "Хезболли"

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) ліквідувала командира "Хезболли" Джалала Мустафу Харірі. Він був командиром угруповання в районі Кана на півдні Лівану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ЦАХАЛу.

В ЦАХАЛ зазначили, що їхня ліквідація є додатковим ударом по терористичній організації "Хезболла".

Харірі на посаді командира відповідав за планування та здійснення великої кількості терористичних атак проти Ізраїлю з району Кана у півненному Лівані. Разом із ним були ліквідовані терористи "Хезболли", відповідальні за артилерійські удари і запуски протитанкових ракет з цього району.

Загострення війни між Ізраїлем та "Хезболлою"

З початку жовтня армія Ізраїлю проводить наземну військову операцію у південному Лівані, завданням якої є відсунути терористів "Хезболли" від північного кордону Ізраїлю. За останніми даними, під час цієї операції ЦАХАЛ втратила 15 своїх солдатів.

Одночасно зі вторгненням, ізраїльські військові активно ліквідовують керівників підконтрольного Ірану угруповання.

Так, наприкінці вересня авіаударом по Бейруту був ліквідований лідер "Хезболли" Хасан Насралла.

Новим очільником угруповання став Хашим Сафі ад-Дін. Однак його також було вбито авіаударом ЦАХАЛ. Хоче офіційно це не підтверджено.

Крім того, ізраїльські військові ліквідували старшого члена військового крила ХАМАСу в Лівані Саїда Аталлаха Алі.

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