В Бейруте уже 113 погибших и более 4 тысяч раненых

Число жертв взрывов в Бейруте возросло до 113 человек. Еще более 4 тысяч получили ранения.

Об этом сообщает LBCI Lebanon News.

Согласно последним данным, десятки человек на данный момент числятся пропавшими без вести. Множество раненых находится в критическом состоянии. Таким образом, число жертв, вероятно, продолжит расти.

По словам Министра внутренних дел, расследование причин взрыва в порту будет прозрачным и займет 5 дней.

Напомним, вчера вечером в столице Ливана Бейруте прогремели два мощных взрыва.

Официальной причины трагедии еще нет, но предварительные итоги расследования происшествия указывают на бездействие и халатность в хранении взрывоопасных материалов в порту Бейрута.