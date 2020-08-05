У Бейруті вже 113 загиблих і понад 4 тисячі поранених

Кількість жертв вибухів у Бейруті зросла до 113 осіб. Ще понад 4 тисяч отримали поранення.

Про це повідомляє LBCI Lebanon News.

Згідно з останніми даними, десятки людей на цей час вважаються зниклими без вісти. Безліч поранених знаходиться в критичному стані. Таким чином, число жертв, ймовірно, продовжить зростати.

За словами Міністра внутрішніх справ, розслідування причин вибуху в порту буде прозорим і займе 5 днів.

Нагадаємо, вчора ввечері в столиці Лівану Бейруті прогриміли два потужні вибухи.

Офіційної причини трагедії ще немає, але попередні підсумки розслідування події вказують на бездіяльність і недбалість у зберіганні вибухонебезпечних матеріалів в порту Бейрута.