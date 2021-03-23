Беспорядки возле Офиса президента: суд избрал подозреваемому меру пресечения

Печерский суд Киева избрал меру пресечения подозреваемому в выбивании стекол в здании Офиса президента Владиславу Гранецкому-Стафийчуку (Сорд) во время акции в поддержку Сергея Стерненка 20 марта. Ему назначили круглосуточный домашний арест.
Об этом сообщает "Громадське".
По информации следствия, Владислав Сорд пришел на акцию с заранее заготовленным оружием - сложенным ножом, и в ходе акции ударил рукой по двери Офиса президента, разбив стекло.
Прокурор просил для подозреваемого именно круглосуточный домашний арест, отметив, что преступление, которое инкриминируется Владиславу, предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы. Обвинение считает, что существуют риски давления на свидетелей и уничтожения подозреваемым вещественных доказательств, в частности видео и переписок.
Адвокат подозреваемого Дмитрий Мащурок просил суд полностью отказать в удовлетворении ходатайства. Он отмечал, что уже истек срок избрания меры пресечения, а также то, что Владислав не может влиять на свидетелей, поскольку все они сотрудники полиции, а также на экспертное учреждение, которое проводит экспертизу ножа, так как она подконтрольна МВД.
Адвокаты заявили, что будут обжаловать решение суда.
Владислав Сорд отметил, что не планирует скрываться, так как он публичный человек - писатель.
23 марта Министерство внутренних дел опубликовало видео, на котором обнародованы имена и фамилии семерых участников беспорядков под Офисом президента. Их планируют привлечь к ответственности.
Напомним, в субботу, 20 марта, в Киеве произошли беспорядки под Офисом президента, где проходила акция протеста в поддержку активиста Сергея Стерненко. Участники акции забросали здание файерами и петардами, обрисовали стены краской, разбили стекла, а также подожгли табличку.
После беспорядков полиция задержала одного из участников акции. Ему предъявили обвинение.
В Офисе президента оценили ущерб, причиненный участниками акции протеста, как минимум в 2 миллиона гривен.
Сегодня полиция объявила подозрение одному из организаторов акции под ОП.
При этом ранее Геращенко сообщал, что по данному делу будут новые подозрения.