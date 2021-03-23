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Заворушення біля Офісу президента: суд обрав підозрюваному запобіжний захід

Автор: Андрій Василюк

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному у побитті шибок у будівлі Офісу президента Владиславу Гранецькому-Стафійчуку (Сорд) під час акції на підтримку Сергія Стерненка 20 березня. Йому призначили цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомляє "Громадське".

За інформацією слідства, Владислав Сорд прийшов на акцію із заздалегідь заготовленою зброєю - складеним ножем, і в ході акції вдарив рукою по дверях Офісу президента, розбивши скло.

Прокурор просив для підозрюваного саме цілодобовий домашній арешт, наголосивши, що злочин, який інкримінують Владиславу, передбачає покарання до 7 років позбавлення волі. Звинувачення вважає, що існують ризики тиску на свідків та знищення підозрюваним речових доказів, зокрема відео і переписок.

Адвокат підозрюваного Дмитро Мащурок просив суд повністю відмовити у задоволенні клопотання. Він зазначав, що вже сплив термін обрання запобіжного заходу, а також те, що Владислав не може впливати на свідків, оскільки усі вони співробітники поліції, а також на експертну установу, яка проводить експертизу ножа, оскільки вона підконтрольна МВС.

Адвокати заявили, що будуть оскаржувати рішення суду.

Владислав Сорд зазначив, що не планує переховуватися, оскільки він публічна людина - письменник.

23 березня Міністерство внутрішніх справ опублікувало відео, на якому оприлюднено імена і прізвища сімох учасників заворушень під Офісом президента. Їх планують притягнути до відповідальності.

Нагадаємо, в суботу, 20 березня, у Києві сталися заворушення під Офісом президента, де проходила акція протесту на підтримку активіста Сергія Стерненка. Учасники акції закидали будівлю фаєрами і петардами, обмалювали стіни фарбою, розбили скло, а також підпалили табличку.

Після заворушень поліція затримала одного з учасників акції. Йому пред'явили звинувачення.

В Офісі президента оцінили збиток, заподіяну учасниками акції протесту, як мінімум в 2 мільйони гривень.

Сьогодні поліція оголосила підозру одному з організаторів акції під ВП.

При цьому раніше Геращенко повідомляв, що по даній справі будуть нові підозри.

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