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Беспорядки под ОП: в Кабмине призвали украинцев воздержаться от подобных действий

Автор: Юлия Струк

Члены Кабинета министров заявили о недопустимости беспорядков под Офисом президента 20 марта. Они призвали украинцев воздержаться от таких действий.

Об этом говорится в совместном заявлении членов правительства.

"Члены Кабинета министров решительно осуждают вандализм и надругательство над государственными символами во время акций протеста", - указано в сообщении.

Члены правительства подчеркивают, что такие действия являются неприемлемыми и противоречат европейским ценностям, которые закреплены в Конституции Украины.

"Правительство призывает всех граждан воздерживаться от подобных действий и реализовывать свои права исключительно мирным путем. Ожидаем от МВД и СБУ проведения расследования события 20 марта и будет предоставления им соответствующей правовой оценки", - сказано в заявлении.

Новость дополняется

Напомним, фракция "Слуги народа" инициирует внеочередное заседание Верховной рады. Хотят дать оценку протесту, который состоялся под Офисом президента Украины 20 марта.

Как писало РБК-Украина, ОП оценил ущерб, который был нанесен зданию во время вчерашних беспорядков на Банковой в Киеве. Ущерб оценивают примерно в 2 миллиона гривен, однако эта сумма может вырасти.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныОфис президента
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