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Заворушення під ОП: у Кабміні закликали українців утриматися від подібних дій

Автор: Юлія Струк

Члени Кабінету міністрів заявили про неприпустимість заворушень під Офісом президента 20 березня. Вони закликали українців утриматися від таких дій.

Про це сказано у спільній заяві членів Кабміну.

"Члени Кабінету міністрів рішуче засуджують вандалізм та наругу над державними символами під час акцій протесту", - вказано у повідомленні.

Члени уряду підкреслюють, що такі дії є неприйнятними та суперечать європейським цінностям, що закріплені в Конституції України.

"Уряд закликає всіх громадян утримуватися від подібних дій та реалізовувати свої права виключно у мирний спосіб. Очікуємо від МВС та СБУ проведення розслідування подій 20 березня та надання їм відповідної правової оцінки", - сказано у заяві.

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Нагадаємо, фракція "Слуги народу" ініціює позачергове засідання Верховної ради. Хочуть дати оцінку протесту, який відбувся під Офісом президента України 20 березня.

Як писало РБК-Україна, ОП оцінив збиток, який був нанесений будівлі під час вчорашніх заворушень на Банковій у Києві. Збиток оцінюють приблизно у 2 мільйони гривень, однак ця сума може вирости.

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