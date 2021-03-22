Беспорядки под ОП: в Кабмине призвали украинцев воздержаться от подобных действий
Члены Кабинета министров заявили о недопустимости беспорядков под Офисом президента 20 марта. Они призвали украинцев воздержаться от таких действий.
"Члены Кабинета министров решительно осуждают вандализм и надругательство над государственными символами во время акций протеста", - указано в сообщении.
Члены правительства подчеркивают, что такие действия являются неприемлемыми и противоречат европейским ценностям, которые закреплены в Конституции Украины.
"Правительство призывает всех граждан воздерживаться от подобных действий и реализовывать свои права исключительно мирным путем. Ожидаем от МВД и СБУ проведения расследования события 20 марта и будет предоставления им соответствующей правовой оценки", - сказано в заявлении.
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Напомним, фракция "Слуги народа" инициирует внеочередное заседание Верховной рады. Хотят дать оценку протесту, который состоялся под Офисом президента Украины 20 марта.
Как писало РБК-Украина, ОП оценил ущерб, который был нанесен зданию во время вчерашних беспорядков на Банковой в Киеве. Ущерб оценивают примерно в 2 миллиона гривен, однако эта сумма может вырасти.