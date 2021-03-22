ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Беспорядки под ОП: в Кабмине призвали украинцев воздержаться от подобных действий

Новина українською → Киев, Понедельник 22 марта 2021 11:42
Беспорядки под ОП: в Кабмине призвали украинцев воздержаться от подобных действий Фото: беспорядки под ОП (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Члены Кабинета министров заявили о недопустимости беспорядков под Офисом президента 20 марта. Они призвали украинцев воздержаться от таких действий.

Об этом говорится в совместном заявлении членов правительства.

"Члены Кабинета министров решительно осуждают вандализм и надругательство над государственными символами во время акций протеста", - указано в сообщении.

Члены правительства подчеркивают, что такие действия являются неприемлемыми и противоречат европейским ценностям, которые закреплены в Конституции Украины.

"Правительство призывает всех граждан воздерживаться от подобных действий и реализовывать свои права исключительно мирным путем. Ожидаем от МВД и СБУ проведения расследования события 20 марта и будет предоставления им соответствующей правовой оценки", - сказано в заявлении.

Новость дополняется

Напомним, фракция "Слуги народа" инициирует внеочередное заседание Верховной рады. Хотят дать оценку протесту, который состоялся под Офисом президента Украины 20 марта.

Как писало РБК-Украина, ОП оценил ущерб, который был нанесен зданию во время вчерашних беспорядков на Банковой в Киеве. Ущерб оценивают примерно в 2 миллиона гривен, однако эта сумма может вырасти.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Кабинет Министров Украины Офис президента
NEWS
Совет ЕС утвердил новые санкции против России из-за нарушения прав человека
Совет ЕС утвердил новые санкции против России из-за нарушения прав человека
DAILY
Шаг вправо. Как команда президента Зеленского ищет свою идеологию
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Шаг вправо. Как команда президента Зеленского ищет свою идеологию