Заворушення під ОП: у Кабміні закликали українців утриматися від подібних дій

Члени Кабінету міністрів заявили про неприпустимість заворушень під Офісом президента 20 березня . Вони закликали українців утриматися від таких дій.

Про це сказано у спільній заяві членів Кабміну.

"Члени Кабінету міністрів рішуче засуджують вандалізм та наругу над державними символами під час акцій протесту", - вказано у повідомленні.

Члени уряду підкреслюють, що такі дії є неприйнятними та суперечать європейським цінностям, що закріплені в Конституції України.

"Уряд закликає всіх громадян утримуватися від подібних дій та реалізовувати свої права виключно у мирний спосіб. Очікуємо від МВС та СБУ проведення розслідування подій 20 березня та надання їм відповідної правової оцінки", - сказано у заяві.

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