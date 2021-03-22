Заворушення під ОП: у Кабміні закликали українців утриматися від подібних дій
Члени Кабінету міністрів заявили про неприпустимість заворушень під Офісом президента 20 березня. Вони закликали українців утриматися від таких дій.
"Члени Кабінету міністрів рішуче засуджують вандалізм та наругу над державними символами під час акцій протесту", - вказано у повідомленні.
Члени уряду підкреслюють, що такі дії є неприйнятними та суперечать європейським цінностям, що закріплені в Конституції України.
"Уряд закликає всіх громадян утримуватися від подібних дій та реалізовувати свої права виключно у мирний спосіб. Очікуємо від МВС та СБУ проведення розслідування подій 20 березня та надання їм відповідної правової оцінки", - сказано у заяві.
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Нагадаємо, фракція "Слуги народу" ініціює позачергове засідання Верховної ради. Хочуть дати оцінку протесту, який відбувся під Офісом президента України 20 березня.
Як писало РБК-Україна, ОП оцінив збиток, який був нанесений будівлі під час вчорашніх заворушень на Банковій у Києві. Збиток оцінюють приблизно у 2 мільйони гривень, однак ця сума може вирости.