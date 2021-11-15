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Франция и Германия обещают демотивировать Россию от новой агрессии против Украины, - Кулеба

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Польша, Понедельник 15 ноября 2021 19:09
Франция и Германия обещают демотивировать Россию от новой агрессии против Украины, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Франция и Германия обещают демотивировать Российскую Федерацию от полномасштабной войны против Украины. Планируют провести коммуникацию с Кремлем.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

По словам министра, Франция и Германия заявили о последствиях для России в случае новой агрессии против Украины.

"Франция и Германия заверили, что в случае, если Россия решится на полномасштабную военную операцию против Украины, то будут последствия. Мы договорились, что будет проведена коммуникация с Россией, чтобы демотивировать ее от этих действий", - отметил Кулеба.

Во время сегодняшней встречи министров иностранных дел стран Евросоюза, Кулеба нарушил вопрос того, что именно партнеры Украины могут сделать, чтобы сдержать Россию от полномасштабной войны.

"Это не только политическая коммуникация. Это и осознание Россией конкретных последствий для ее, в частности экономики, в случае агрессивных действий", - добавил министр.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что Кулеба призвал партнеров Украины ужесточить санкции против России.

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