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США о конфликте Украины и России: боимся, чтобы Москва не повторила ошибку 2014 года

Новина українською →
Среда 10 ноября 2021 22:10
США о конфликте Украины и России: боимся, чтобы Москва не повторила ошибку 2014 года Фото: Энтони Блинкен, государственный секретарь США (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки обеспокоены военной активностью Российской Федерации на границе Украины. В то же время они не знают, какие именно цели преследует Кремль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг государственного секретаря США Энтони Блинкен и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"Как я говорил, мы обеспокоены сообщениями о необычной активности России вблизи Украины", - заявил госсекретарь США.

По словам Блинкена, США надеются на то, что Российская Федерация не повторит ошибку, которую она совершила в 2014 году по отношению к Украине. В то же время Штаты не понимают, какие именно намерения Кремль имеет.

"У нас нет ясности относительно намерений Москвы, но нам известны ее методики. И мы обеспокоены тем, что Россия может совершить серьезную ошибку, попытавшись заново сделать то, что она сделала в 2014 году", - заявил Блинкен.

Напомним, что РБК-Украина писала о том, что США предупредили Россию о последствиях в случае эскалации или агрессивных действий против Украины.

В то же время оборонно-разведывательная компания Janes сообщила о том, что РФ перебрасывает все больше танков к украинской границе.

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