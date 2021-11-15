США и ЕС могут ввести санкции против России, в случае агрессии против Украины, - Bloomberg

Соединенные Штаты и европейские союзники обсуждают возможные ответные меры, если президент России Владимир Путин предпримет военные действия против Украины. В частности, новые санкции против Москвы и дальнейшую помощь Киеву в обеспечении безопасности.

Высокопоставленные американские чиновники предложили идею пакета мер в ходе обсуждений с европейскими коллегами, сообщив им, что администрация президента США Джо Байдена уже разрабатывает различные варианты противодействия возможным действиям России, по словам людей, знакомых с ходом обсуждений.

Планирование находится на ранней стадии внутри США, и потребуется больше обсуждений, прежде чем искать поддержку других стран. Обсуждение новых мер против Москвы происходит после того, как американские чиновники забили тревогу по поводу того, что Россия, возможно, рассматривает возможность вторжения в Украину, поскольку между РФ и Европейским союзом возникла напряженность по всем вопросам - от мигрантов до поставок энергоносителей. Кремль отрицает любые подобные намерения.

По словам двух собеседников, возможные меры также направлены на то, чтобы удержать Путина от дальнейшей агрессии в отношении Украины, дав понять, что будет дан сильный и скоординированный ответ. Однако источники издания отказались уточнить, какие именно меры могут быть включены, но, учитывая, что жесткие санкции уже наложены на многие части российской экономики, включая ее оборонный и финансовый секторы, одной из областей, которую можно атаковать, может стать энергетика.