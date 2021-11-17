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Швеция из-за действий России может направить военных для миссии в Украине

Новина українською →
Стокгольм, Среда 17 ноября 2021 11:39
Швеция из-за действий России может направить военных для миссии в Украине Фото: министр обороны Швеции Петер Хулквист (svenska  yle fi)
Автор: Илона Свиридова

Швеция может направить своих военных для учебной миссии в Украине в связи с тем, что Россия стягивает войска к украинским границам. Идею военной миссии продвигают страны Балтии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Петера Хултквиста шведскому Radio Ekot.

"Мы видим в этом очень важную роль, чтобы поддержать амбиции ЕС внести свой вклад в безопасность и суверенитет Украины", - заявил он.

В то же время он еще не знает, как будет выглядеть учебная миссия или каким образом Швеция внесет свой вклад.

"Конечно, мы должны быть открыты для этого (участия шведских военных в учебной миссии, - ред.), мы занимаемся этим вопросом и думаем, что должны его поддержать. Сейчас все взоры прикованы к Польше и к тому, что происходит на границе, а это может означать, что Украина может отойти на второй план. Но Украина всегда актуальна, наша солидарность всегда должна быть очень четкой", - добавил Хулквист.

Напомним, ранее сообщалось, что Британия готова перебросить спецназ в Украину из-за угрозы вторжения Российской Федерации.

А Bloomberg писал, что США и ЕС могут ввести санкции против России, в случае агрессии против Украины.

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