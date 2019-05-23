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Бєсєдін викликаний в збірну України замість травмованого Мораеса

Новини » Спорт    23.05.2019 - 13:47
Бєсєдін викликаний в збірну України замість травмованого Мораеса
Фото: Артем Бєсєдін (Павла Кубанова/ffu.ua)

Форвард лише недавно відновився після травми

Головний тренер національної команди України Андрій Шевченко викликав до складу збірної нападника київського "Динамо" Артема Бєсєдіна. Про це повідомляється на сайті УАФ.

Він покликаний замінити ушкодженного Жуніора Мораеса, який не зможе взяти участь у найближчих відбірних матчах Євро-2020 проти Сербії та Люксембургу.

Востаннє Бєсєдін, на рахунку якого 11 поєдинків та один гол за головну команду країни, отримував виклик до збірної рівно рік тому. Під час червневого збору він узяв участь в обох товариських матчах - проти Марокко та Албанії.

Трохи пізніше важка травма на тривалий час залишила форварда поза грою, однак нещодавно Артем знову повернувся до лав клубу. Форвард вийшов на поле у матчі 30 туру УПЛ проти донецького "Шахтаря", але не відзначився результативними діями.

Наразі Україна готується до матчів відбору на Євро-2020 проти Сербії 7 червня Люксембургу 10 червня.

У двох стартових матчах відбору команда Андрія Шевченка зіграла внічию проти Португалії (0:0), а потім здолала Люксембург з ранком 2:1.

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