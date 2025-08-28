Беруть приклад з України: Рютте озвучив, як Європа збільшила виробництво боєприпасів

Країни Європи за останні два роки змогли вшестеро збільшити обсяги виробництва боєприпасів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Марка Рютте під час виступу 27 серпня.
"Річні потужності Європи з виробництва артилерійських боєприпасів зараз у шість разів більші, ніж два роки тому. Ми плануємо, що до кінця цього року вони досягнуть 2 мільйонів снарядів", - заявив Рютте.
Генсек НАТО також звернувся до оборонних компаній із закликом збільшити виробництво та інших видів озброєнь, зокрема ракет, танків та засобів протиповітряної оборони. Як приклад він навів оборонно-промисловий комплекс України.
"Ми маємо спиратися на наш досвід у нарощуванні виробництва снарядів. І ми можемо навчатися цьому в України. Нам потрібно перезапустити деякі наші непрацюючі виробничі лінії, а також розробити більш швидкі виробничі процеси", - сказав Рютте
З початку повномасштабної війни Україна значно збільшила виробництво озброєння та впровадження новітніх технологій, які вже працюють на фронті.
За даними міністра оборони України Дениса Шмигаля, українське виробництво зброї зросло у 35 разів з початку повномасштабної війни. Україна планує наростити цей показник.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Україна розпочала серійне виробництво крилатих ракет "Фламінго". Важливо зазначити, що новинка має вдвічі потужнішу бойову частину за американські ракети Tomahawk.
Міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що це дуже потужна зброя. І пообіцяв розповісти більше, коли настане "ключовий момент".