Берут пример с Украины: Рютте озвучил, как Европа увеличила производство боеприпасов

"Годовые мощности Европы по производству артиллерийских боеприпасов сейчас в шесть раз больше, чем два года назад. Мы планируем, что до конца этого года они достигнут 2 миллионов снарядов", - заявил Рютте.

Генсек НАТО также обратился к оборонным компаниям с призывом увеличить производство и других видов вооружений, в частности ракет, танков и средств противовоздушной обороны. В качестве примера он привел оборонно-промышленный комплекс Украины.

"Мы должны опираться на наш опыт в наращивании производства снарядов. И мы можем учиться этому у Украины. Нам нужно перезапустить некоторые наши неработающие производственные линии, а также разработать более быстрые производственные процессы", - сказал Рютте

Производство оружия в Украине

С начала полномасштабной войны Украина значительно увеличила производство вооружения и внедрение новейших технологий, которые уже работают на фронте.

По данным министра обороны Украины Дениса Шмыгаля, украинское производство оружия выросло в 35 раз с начала полномасштабной войны. Украина планирует нарастить этот показатель.