В Берлине задержали шпиона РФ, который "сливал" данные о военной помощи Украине
Прокуратура Германии в Берлине задержала гражданина Казахстана, который "сливал" России данные о военной помощи Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Федеральной прокуратуры Германии.
"Вчера, 28 апреля, Федеральная прокуратура арестовала гражданина Казахстана Сергея К. Также был проведен обыск в помещении подозреваемого, а также в помещении лица, которое не подозревается ни в каких правонарушениях", - отметили в прокуратуре.
Отмечается, что мужчину подозревают в сотрудничестве с иностранной разведывательной службой.
Что известно о действиях подозреваемого
Известно, что Сергей К. постоянно контактировал с российской разведывательной службой из Германии по меньшей мере с мая 2025 года. До своего ареста обвиняемый передавал своему куратору многочисленные сведения различного характера.
В частности, он "сливал" детали о военной поддержке Украины Германией и о немецкой оружейной и оборонной промышленности, в частности компании, разрабатывающие дроны и роботов.
Кроме того, он неоднократно присылал фотографии общественных зданий в Берлине и военных колонн на автомагистралях, включая колонну, принадлежащую государству-члену НАТО. Он также предлагал завербовать новых лиц для диверсионно-шпионской работы.
Сегодня подозреваемый будет доставлен к следственному судье Федерального суда, который выдаст ордер на арест и решит вопрос об избрании меры пресечения.
Дела о шпионаже в пользу РФ
Напомним, в марте прокуратура Германии заявила о задержании 53-летнего гражданина Украины, которого подозревают в шпионаже в пользу российской спецслужбы.
Кроме того, в октябре 2025 года в Брюсселе задержали офицера местной полиции по подозрению в шпионаже в пользу Китая и, вероятно, России. По данным СМИ, он имел доступ к международному дипломатическому сообществу, в частности к районам вокруг учреждений Европейского Союза.
Также сообщалось, что Россия вербует подростков в Нидерландах для шпионажа. Там задержали двух 17-летних парней, которых подозревают в сборе информации в Гааге по заказу пророссийского хакера.