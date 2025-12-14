У Берліні запровадили найвищий рівень безпеки на тлі візиту Зеленського, - Bild

Наразі відомо, що Зеленський уже прилетів до Німеччини. Американські перемовники також уже в Берліні, вони прибули ще вранці. З цієї причини в столиці діє надзвичайний стан.

"Для Зеленського діє рівень безпеки "0" - найвищий! Це означає, що нападу чи замаху слід очікувати. Відповідно, Берлін посилює заходи безпеки, поліція підвищує рівень охорони до найвищого рівня", - пише Bild.

Як пише видання, жителям Берліна слід уникати урядового кварталу. У Центрі інформації про дорожній рух VIZ попередили про закриття вулиць на весь день.

"Очікується перекриття доріг у районі урядового кварталу. Під'їзні шляхи будуть заблоковані загородженнями і співробітниками поліції. Водіям слід уникати цього району та обирати об'їзні шляхи", - ідеться в публікації.

Також Bild наголошує на ще низці заходів безпеки, які було вжито під час попередніх візитів Зеленського, зокрема, 13 серпня 2025 року. Ці заходи включали:

снайперів на даху (зокрема на будівлі канцелярії та у вертольотах);

герметизацію каналізаційних люків;

використання собак, навчених пошуку вибухових речовин;

блокпости, захист від дронів, спостереження за повітряним простором;

поліцейські катери та офіцерів на гідроциклах на річці Шпрее, а також залучення поліції різних федеральних земель;

повне перекриття доріг на всій території урядового і парламентського кварталів;

затримки в метро, приміських поїздок і в аеропорту BER. Потяги рухаються зі зниженою швидкістю і, зокрема, можуть несподівано зупинятися.

"Ми вже звикли до того, що нашим колегам доводиться організовувати державні візити з найвищим рівнем ризику без достатнього часу на підготовку. Столична поліція забезпечить безперешкодне проведення необхідних переговорів і безпечне продовження поїздки президента України та всіх інших гостей", - сказав прессекретар партії "Діяння демократії" Бенджамін Єндро, додавши, що буде залучено безліч поліцейських.