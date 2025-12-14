В Берлине ввели наивысший уровень безопасности на фоне визита Зеленского, - Bild

В воскресенье, 14 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин для переговоров по мирному плану США. На фоне визита в центре города введены масштабные меры безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
На данный момент известно, что Зеленский уже прилетел в Германию. Американские переговорщики также уже в Берлина, они прибыли еще утром. По этой причине в столице действует чрезвычайное положение.
"Для Зеленского действует уровень безопасности "0" - самый высокий! Это означает, что нападения или покушения следует ожидать. Соответственно, Берлин усиливает меры безопасности, полиция повышает уровень охраны до самого высокого уровня", - пишет Bild.
Как пишет издание, жителям Берлина следует избегать правительственного квартала. В Центре информации о дорожном движении VIZ предупредили о закрытии улиц на весь день.
"Ожидается перекрытие дорог в районе правительственного квартала. Подъездные пути будут заблокированы заграждениями и сотрудниками полиции. Водителям следует избегать этого района и выбирать объездные пути", - говорится в публикации.
Также Bild отмечает еще ряд мер безопасности, которые были приняты во время предыдущих визитов Зеленского, в частности, 13 августа 2025 года. Эти меры включали:
"Мы уже привыкли к тому, что нашим коллегам приходится организовывать государственные визиты с высочайшим уровнем риска без достаточного времени на подготовку. Столичная полиция обеспечит беспрепятственное проведение необходимых переговоров и безопасное продолжение поездки президента Украины и всех остальных гостей", - сказал пресс-секретарь партии "Деяния демократии" Бенджамин Йендро, добавив, что будет привлечено множество полицейских.
Напомним, что сегодня, 14 декабря, в Берлине пройдут переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президиума США Джаредом Кушнером. Также будут встречи с европейскими лидерами.
Стороны продолжат переговоры по мирному плану США, так как Белый дом, согласно информации WSJ, намерен достигнуть мирной сделки до конца года.
К слову, о мерах безопасности в связи с визитом Зеленского. Стоит отметить, что в начале декабря украинский президент посетил Дублин (Ирландия). Позже в СМИ появилась информация, что его самолет преследовали четыре неизвестных дрона.
Позже ситуацию прокомментировал советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин. Он сказал, что инцидент не повлиял и не заставит вносить изменения в визите. На данный момент известно, что ирландская полиция начала расследовать этот инцидент.