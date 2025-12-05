У Зеленського відреагували на "переслідування" його літака дронами: що сказали

Нещодавно під час візиту президента України Володимира Зеленського до Ірландії, його літак переслідували невідомі дрони. Проте цей інцидент не вплинув та не змусив вносити зміни у візиті.

Як передає РБК-Україна , про це журналістам повідомив радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин.

"За безпеку відповідає сторона, що приймає. За їхніми даними дійсно були такі дрони, але це не вплинуло на візит і не змусило щось змінювати у візиті", - сказав Литвин.

Що відомо про інцидент

Нагадаємо, 4 грудня видання The Guardian написало, що чотири невідомі безпілотники слідували за маршрутом польоту літака Зеленського під час його візиту до Ірландії.

За даними видання, літак приземлився в аеропорту Дубліна трохи раніше, ніж було заплановано. При цьому дрони досягли місця, де очікувався проліт Зеленського, "точно в призначений час".

Далі невідомі безпілотники кружляли над судном ВМС Ірландії, яке таємно направили в Ірландське море на тлі візиту президента України. В Ірландії вирішили не збивати дрони, а щодо корабля - він не мав засобів для нейтралізації БпЛА.

Якщо вірити джерелам The Journal, дрони злетіли з північного сходу Дубліна і перебували в повітрі до двох годин. Наразі інцидент розслідується. Хто запустив і керував дронами - невідомо.

На думку ірландських правоохоронців, мета полягала у тому, або порушити прибуття літака Зеленського до Ірландії.

Також журналісти стверджують, що за даними служби безпеки Ірландії, дрони в аеропорту Дубліна були великими, дорогими, військового класу, тож інцидент можна вважати як гібридну атаку.

Візит президента України до Ірландії

Нагадаємо, що візит президента України Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської до Ірландії стався в ніч на 2 грудня. Під час візиту український лідер зустрівся з прем'єр-міністром цієї країни Міхолом Мартіном.

Також ми інформували, що Ірландія надасть Україні 100 млн євро на протидію комбінованим атакам РФ, і ще 25 млн євро - на енергетику.