У Берліні запровадили найвищий рівень безпеки на тлі візиту Зеленського, - Bild
У неділю, 14 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна для переговорів щодо мирного плану США. На тлі візиту в центрі міста запроваджено масштабні заходи безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
Наразі відомо, що Зеленський уже прилетів до Німеччини. Американські перемовники також уже в Берліні, вони прибули ще вранці. З цієї причини в столиці діє надзвичайний стан.
"Для Зеленського діє рівень безпеки "0" - найвищий! Це означає, що нападу чи замаху слід очікувати. Відповідно, Берлін посилює заходи безпеки, поліція підвищує рівень охорони до найвищого рівня", - пише Bild.
Як пише видання, жителям Берліна слід уникати урядового кварталу. У Центрі інформації про дорожній рух VIZ попередили про закриття вулиць на весь день.
"Очікується перекриття доріг у районі урядового кварталу. Під'їзні шляхи будуть заблоковані загородженнями і співробітниками поліції. Водіям слід уникати цього району та обирати об'їзні шляхи", - ідеться в публікації.
Також Bild наголошує на ще низці заходів безпеки, які було вжито під час попередніх візитів Зеленського, зокрема, 13 серпня 2025 року. Ці заходи включали:
- снайперів на даху (зокрема на будівлі канцелярії та у вертольотах);
- герметизацію каналізаційних люків;
- використання собак, навчених пошуку вибухових речовин;
- блокпости, захист від дронів, спостереження за повітряним простором;
- поліцейські катери та офіцерів на гідроциклах на річці Шпрее, а також залучення поліції різних федеральних земель;
- повне перекриття доріг на всій території урядового і парламентського кварталів;
- затримки в метро, приміських поїздок і в аеропорту BER. Потяги рухаються зі зниженою швидкістю і, зокрема, можуть несподівано зупинятися.
"Ми вже звикли до того, що нашим колегам доводиться організовувати державні візити з найвищим рівнем ризику без достатнього часу на підготовку. Столична поліція забезпечить безперешкодне проведення необхідних переговорів і безпечне продовження поїздки президента України та всіх інших гостей", - сказав прессекретар партії "Діяння демократії" Бенджамін Єндро, додавши, що буде залучено безліч поліцейських.
Мирний план США та інцидент із дронами в Ірландії
Нагадаємо, що сьогодні, 14 грудня, у Берліні відбудуться переговори між президентом України Володимиром Зеленським та спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом і зятем президії США Джаредом Кушнером. Також будуть зустрічі з європейськими лідерами.
Сторони продовжать переговори щодо мирного плану США, оскільки Білий дім, згідно з інформацією WSJ, має намір досягти мирної угоди до кінця року.
До слова, про заходи безпеки у зв'язку з візитом Зеленського. Варто зазначити, що на початку грудня український президент відвідав Дублін (Ірландія). Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація, що його літак переслідували чотири невідомі дрони.
Пізніше ситуацію прокоментував радник президента з комунікацій Дмитро Литвин. Він сказав, що інцидент не вплинув і не змусить вносити зміни у візит. Наразі відомо, що ірландська поліція почала розслідувати цей інцидент.