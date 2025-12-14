ua en ru
В Берлине ввели наивысший уровень безопасности на фоне визита Зеленского, - Bild

Воскресенье 14 декабря 2025 15:42
В Берлине ввели наивысший уровень безопасности на фоне визита Зеленского, - Bild Фото: в Берлине ввели чрезвычайное положение (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье, 14 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин для переговоров по мирному плану США. На фоне визита в центре города введены масштабные меры безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

На данный момент известно, что Зеленский уже прилетел в Германию. Американские переговорщики также уже в Берлина, они прибыли еще утром. По этой причине в столице действует чрезвычайное положение.

"Для Зеленского действует уровень безопасности "0" - самый высокий! Это означает, что нападения или покушения следует ожидать. Соответственно, Берлин усиливает меры безопасности, полиция повышает уровень охраны до самого высокого уровня", - пишет Bild.

Как пишет издание, жителям Берлина следует избегать правительственного квартала. В Центре информации о дорожном движении VIZ предупредили о закрытии улиц на весь день.

"Ожидается перекрытие дорог в районе правительственного квартала. Подъездные пути будут заблокированы заграждениями и сотрудниками полиции. Водителям следует избегать этого района и выбирать объездные пути", - говорится в публикации.

Также Bild отмечает еще ряд мер безопасности, которые были приняты во время предыдущих визитов Зеленского, в частности, 13 августа 2025 года. Эти меры включали:

  • снайперов на крыше (в том числе на здании канцелярии и в вертолетах);
  • герметизацию канализационных люков;
  • использование собак, обученных поиску взрывчатых веществ;
  • блокпосты, защиту от дронов, наблюдение за воздушным пространством;
  • полицейские катера и офицеров на гидроциклах на реке Шпрее, а также привлечение полиции разных федеральных земель;
  • полное перекрытие дорог на всей территории правительственного и парламентского кварталов;
  • задержки в метро, пригородных поездок и в аэропорту BER. Поезда движутся с пониженной скоростью и в том числе, могут неожиданно останавливаться.

"Мы уже привыкли к тому, что нашим коллегам приходится организовывать государственные визиты с высочайшим уровнем риска без достаточного времени на подготовку. Столичная полиция обеспечит беспрепятственное проведение необходимых переговоров и безопасное продолжение поездки президента Украины и всех остальных гостей", - сказал пресс-секретарь партии "Деяния демократии" Бенджамин Йендро, добавив, что будет привлечено множество полицейских.

Мирный план США и инцидент с дронами в Ирландии

Напомним, что сегодня, 14 декабря, в Берлине пройдут переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президиума США Джаредом Кушнером. Также будут встречи с европейскими лидерами.

Стороны продолжат переговоры по мирному плану США, так как Белый дом, согласно информации WSJ, намерен достигнуть мирной сделки до конца года.

К слову, о мерах безопасности в связи с визитом Зеленского. Стоит отметить, что в начале декабря украинский президент посетил Дублин (Ирландия). Позже в СМИ появилась информация, что его самолет преследовали четыре неизвестных дрона.

Позже ситуацию прокомментировал советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин. Он сказал, что инцидент не повлиял и не заставит вносить изменения в визите. На данный момент известно, что ирландская полиция начала расследовать этот инцидент.

Владимир Зеленский Берлин Мирные переговоры Война в Украине мирный план США
