В Берлине ввели наивысший уровень безопасности на фоне визита Зеленского, - Bild

В воскресенье, 14 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин для переговоров по мирному плану США. На фоне визита в центре города введены масштабные меры безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

На данный момент известно, что Зеленский уже прилетел в Германию. Американские переговорщики также уже в Берлина, они прибыли еще утром. По этой причине в столице действует чрезвычайное положение.

"Для Зеленского действует уровень безопасности "0" - самый высокий! Это означает, что нападения или покушения следует ожидать. Соответственно, Берлин усиливает меры безопасности, полиция повышает уровень охраны до самого высокого уровня", - пишет Bild.

Как пишет издание, жителям Берлина следует избегать правительственного квартала. В Центре информации о дорожном движении VIZ предупредили о закрытии улиц на весь день.

"Ожидается перекрытие дорог в районе правительственного квартала. Подъездные пути будут заблокированы заграждениями и сотрудниками полиции. Водителям следует избегать этого района и выбирать объездные пути", - говорится в публикации.

Также Bild отмечает еще ряд мер безопасности, которые были приняты во время предыдущих визитов Зеленского, в частности, 13 августа 2025 года. Эти меры включали:

снайперов на крыше (в том числе на здании канцелярии и в вертолетах);

герметизацию канализационных люков;

использование собак, обученных поиску взрывчатых веществ;

блокпосты, защиту от дронов, наблюдение за воздушным пространством;

полицейские катера и офицеров на гидроциклах на реке Шпрее, а также привлечение полиции разных федеральных земель;

полное перекрытие дорог на всей территории правительственного и парламентского кварталов;

задержки в метро, пригородных поездок и в аэропорту BER. Поезда движутся с пониженной скоростью и в том числе, могут неожиданно останавливаться.

"Мы уже привыкли к тому, что нашим коллегам приходится организовывать государственные визиты с высочайшим уровнем риска без достаточного времени на подготовку. Столичная полиция обеспечит беспрепятственное проведение необходимых переговоров и безопасное продолжение поездки президента Украины и всех остальных гостей", - сказал пресс-секретарь партии "Деяния демократии" Бенджамин Йендро, добавив, что будет привлечено множество полицейских.