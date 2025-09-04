У Берліні водій авто BMW в'їхав в натовп дітей, - Bild

ДТП з українцями у світі

Нагадаємо, раніше у Франції сталася масштабна ДТП за участі українського автобуса. Загинули щонайменше четверо, серед постраждалих є діти.

Також в Угорщині перекинувся автобус з українськими дітьми. У момент аварії в автобусі перебували 77 осіб.

Внаслідок ДТП постраждали 19 пасажирів, з них четверо зазнали важких травм. Проте жертв, за офіційними повідомленнями, тоді не було.

Ще раніше в Румунії автобус із 60 громадянами України зіткнувся з мікроавтобусом. Унаслідок аварії п'ятеро людей постраждали. Ще одна жінка загинула.