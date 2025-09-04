У Берліні водій авто BMW в'їхав в натовп дітей, - Bild

У Берліні вдень у четвер, 4 вересня, автомобіль BMW врізався в групу дітей віком 7-8 років. На місце прибули служби екстреної допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
Аварія сталася близько 13:10 на одній із вулиць столиці Німеччини - Берліні.
За попередніми даними, під час повороту автомобіль BMW зачепив групу дітей віком 7-8 років. На місце прибули служби екстреної допомоги.
Троє з 15 дітей отримали легкі травми і були госпіталізовані до лікарні.
Доглядальниця, яка супроводжувала дітей, отримала серйозні травми і також перебуває в лікарні. Водій BMW не постраждав.
Поліція допитує його на місці події, передня ліва фара автомобіля пошкоджена.
Нагадаємо, раніше у Франції сталася масштабна ДТП за участі українського автобуса. Загинули щонайменше четверо, серед постраждалих є діти.
Також в Угорщині перекинувся автобус з українськими дітьми. У момент аварії в автобусі перебували 77 осіб.
Внаслідок ДТП постраждали 19 пасажирів, з них четверо зазнали важких травм. Проте жертв, за офіційними повідомленнями, тоді не було.
Ще раніше в Румунії автобус із 60 громадянами України зіткнувся з мікроавтобусом. Унаслідок аварії п'ятеро людей постраждали. Ще одна жінка загинула.