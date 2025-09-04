RU

В Берлине водитель авто BMW въехал в толпу детей, - Bild

Фото иллюстративное: в Берлине водитель авто BMW въехал в толпу детей (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Берлине днем в четверг, 4 сентября, автомобиль BMW врезался в группу детей в возрасте 7-8 лет. На место прибыли службы экстренной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Авария произошла около 13:10 на одной из улиц столицы Германии - Берлине.

По предварительным данным, во время поворота автомобиль BMW задел группу детей в возрасте 7-8 лет. На место прибыли службы экстренной помощи.

Трое из 15 детей получили легкие травмы и были госпитализированы в больницу.

Сиделка, которая сопровождала детей, получила серьезные травмы и также находится в больнице. Водитель BMW не пострадал.

Полиция допрашивает его на месте происшествия, передняя левая фара автомобиля повреждена.

 

ДТП с украинцами в мире

Напомним, ранее во Франции произошло масштабное ДТП с участием украинского автобуса. Погибли по меньшей мере четверо, среди пострадавших есть дети.

Также в Венгрии перевернулся автобус с украинскими детьми. В момент аварии в автобусе находились 77 человек.

В результате ДТП пострадали 19 пассажиров, из них четверо получили тяжелые травмы. Однако жертв, по официальным сообщениям, тогда не было.

Еще ранее в Румынии автобус с 60 гражданами Украины столкнулся с микроавтобусом. В результате аварии пять человек пострадали. Еще одна женщина погибла.

