У Берліні водій авто BMW в'їхав в натовп дітей, - Bild

Четвер 04 вересня 2025 15:43
У Берліні водій авто BMW в'їхав в натовп дітей, - Bild Фото ілюстративне: у Берліні водій авто BMW в'їхав в натовп дітей (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У Берліні вдень у четвер, 4 вересня, автомобіль BMW врізався в групу дітей віком 7-8 років. На місце прибули служби екстреної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Аварія сталася близько 13:10 на одній із вулиць столиці Німеччини - Берліні.

За попередніми даними, під час повороту автомобіль BMW зачепив групу дітей віком 7-8 років. На місце прибули служби екстреної допомоги.

Троє з 15 дітей отримали легкі травми і були госпіталізовані до лікарні.

Доглядальниця, яка супроводжувала дітей, отримала серйозні травми і також перебуває в лікарні. Водій BMW не постраждав.

Поліція допитує його на місці події, передня ліва фара автомобіля пошкоджена.

ДТП з українцями у світі

Нагадаємо, раніше у Франції сталася масштабна ДТП за участі українського автобуса. Загинули щонайменше четверо, серед постраждалих є діти.

Також в Угорщині перекинувся автобус з українськими дітьми. У момент аварії в автобусі перебували 77 осіб.

Внаслідок ДТП постраждали 19 пасажирів, з них четверо зазнали важких травм. Проте жертв, за офіційними повідомленнями, тоді не було.

Ще раніше в Румунії автобус із 60 громадянами України зіткнувся з мікроавтобусом. Унаслідок аварії п'ятеро людей постраждали. Ще одна жінка загинула.

