В Берлине водитель авто BMW въехал в толпу детей, - Bild
В Берлине днем в четверг, 4 сентября, автомобиль BMW врезался в группу детей в возрасте 7-8 лет. На место прибыли службы экстренной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
Авария произошла около 13:10 на одной из улиц столицы Германии - Берлине.
По предварительным данным, во время поворота автомобиль BMW задел группу детей в возрасте 7-8 лет. На место прибыли службы экстренной помощи.
Трое из 15 детей получили легкие травмы и были госпитализированы в больницу.
Сиделка, которая сопровождала детей, получила серьезные травмы и также находится в больнице. Водитель BMW не пострадал.
Полиция допрашивает его на месте происшествия, передняя левая фара автомобиля повреждена.
ДТП с украинцами в мире
Напомним, ранее во Франции произошло масштабное ДТП с участием украинского автобуса. Погибли по меньшей мере четверо, среди пострадавших есть дети.
Также в Венгрии перевернулся автобус с украинскими детьми. В момент аварии в автобусе находились 77 человек.
В результате ДТП пострадали 19 пассажиров, из них четверо получили тяжелые травмы. Однако жертв, по официальным сообщениям, тогда не было.
Еще ранее в Румынии автобус с 60 гражданами Украины столкнулся с микроавтобусом. В результате аварии пять человек пострадали. Еще одна женщина погибла.