В Берлине водитель авто BMW въехал в толпу детей, - Bild

В Берлине днем в четверг, 4 сентября, автомобиль BMW врезался в группу детей в возрасте 7-8 лет. На место прибыли службы экстренной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

Авария произошла около 13:10 на одной из улиц столицы Германии - Берлине.

По предварительным данным, во время поворота автомобиль BMW задел группу детей в возрасте 7-8 лет. На место прибыли службы экстренной помощи.

Трое из 15 детей получили легкие травмы и были госпитализированы в больницу.

Сиделка, которая сопровождала детей, получила серьезные травмы и также находится в больнице. Водитель BMW не пострадал.

Полиция допрашивает его на месте происшествия, передняя левая фара автомобиля повреждена.