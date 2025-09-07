Берлін посилить цивільний захист: на що саме держава може витратити 10 млрд євро
Німеччина планує витратити 10 млрд євро на модернізацію цивільного захисту та систем оповіщення до 2029 року. Програма зокрема передбачає встановлення сирен й нових укриттів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Міністр внутрішніх справ Олександр Добріндт заявив, що німецький уряд хоче інвестувати 10 млрд євро, або ж 12 млрд доларів, у цивільний захист та управління надзвичайними ситуаціями до 2029 року,
"Ми модернізуємо нашу цивільну оборону", - сказав Добріндт.
Ці плани з'явилися на тлі зростаючої геополітичної напруженості, а також загроз екстремізму і так званих гібридних атак, які можуть включати, наприклад, атаки на електромережу і дезінформаційні кампанії.
Пакт про цивільний захист передбачає встановлення:
- сирен для оповіщення населення,
- цифрових систем оповіщення для мобільних телефонів,
- нових укриттів,
- близько 1500 транспортних засобів для пожежної охорони, служб швидкої допомоги, мобільних командних центрів та важкої техніки.
За даними видання, ініціатива також передбачає проведення навчань з ліквідації наслідків катастроф військовими, рятувальними службами, Федеральним агентством з технічної допомоги та гуманітарними організаціями.
Варто відзначити, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році уряд Німеччини прийняв рішення про модернізацію системи громадських укриттів.
Нині Німеччина має 579 укриттів для близько 480 000 осіб, багато з яких не використовувалися з часів холодної війни.
Цього літа ми вже писали, що Німеччина розробляє плани щодо швидкого розширення своєї мережі бомбосховищ. Це, як і інші заходи з підсилення захисту країни, пов'язано з побоюваннями, що через кілька років може початися війна з Росією.
Раніше через загрозу війни з Росією у Німеччині вирішили прискорити закупівлі зброї, щоб повністю переозброїти свою армію. Очільниця Федерального відомства з військових закупівель Аннет Леннігк-Емден заявляла, що у Німеччини є всього 3 роки для цього.