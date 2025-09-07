Берлин усилит гражданскую защиту: на что именно государство может потратить 10 млрд евро
Германия планирует потратить 10 млрд евро на модернизацию гражданской защиты и систем оповещения до 2029 года. Программа в частности предусматривает установку сирен и новых укрытий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Министр внутренних дел Александр Добриндт заявил, что немецкое правительство хочет инвестировать 10 млрд евро, или 12 млрд долларов, в гражданскую защиту и управление чрезвычайными ситуациями до 2029 года,
"Мы модернизируем нашу гражданскую оборону", - сказал Добриндт.
Эти планы появились на фоне растущей геополитической напряженности, а также угроз экстремизма и так называемых гибридных атак, которые могут включать, например, атаки на электросеть и дезинформационные кампании.
Пакт о гражданской защите предусматривает установление:
- сирен для оповещения населения,
- цифровых систем оповещения для мобильных телефонов,
- новых укрытий,
- около 1500 транспортных средств для пожарной охраны, служб скорой помощи, мобильных командных центров и тяжелой техники.
По данным издания, инициатива такжепредусматривает проведение учений по ликвидации последствий катастроф военными, спасательными службами, Федеральным агентством по технической помощи и гуманитарными организациями.
Стоит отметить, что после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году правительство Германии приняло решение о модернизации системы общественных укрытий.
Сейчас Германия имеет 579 укрытий для около 480 000 человек, многие из которых не использовались со времен холодной войны.
Этим летом мы уже писали, что Германия разрабатывает планы по быстрому расширению своей сети бомбоубежищ. Это, как и другие меры по усилению защиты страны, связано с опасениями, что через несколько лет может начаться война с Россией.
Ранее из-за угрозы войны с Россией в Германии решили ускорить закупки оружия, чтобы полностью перевооружить свою армию. Глава Федерального ведомства по военным закупкам Аннет Леннигк-Эмден заявляла, что у Германии есть всего 3 года для этого.