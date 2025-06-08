Німеччина планує збільшити кількість бункерів через загрозу війни з Росією

Німеччина розробляє плани щодо швидкого розширення своєї мережі бомбосховищ. Це пов'язано з побоюваннями, що через кілька років може початися війна з Росією.

Про це заявив голова Федерального управління цивільного захисту Німеччини Ральф Тіслер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

За словами Тіслера, Німеччина повинна усвідомити реальність майбутнього конфлікту з РФ, і що у своєму нинішньому стані вона недостатньо до нього підготовлена.

"Довгий час у Німеччині поширилася думка, що війна — це не той сценарій, до якого нам потрібно готуватися. Це змінилося", - наголосив посадовець.

Тому Тіслер закликає до загальнонаціональних зусиль, спрямованих на визначення тунелів, станцій метро, ​​підземних гаражів, автостоянок та підвалів громадських будівель, які можна перетворити на бомбосховища. Це дозволить швидко створити укриття для мільйона людей. Вже цього літа управління цивільного захисту представить комплексний план.

Як пояснив Тіслер, зараз Німеччина у гонитві з часом, тому не можна покладатися тільки на будівництво нових бункерів. Планування та будівництво нових укриттів займе багато часу та буде дуже витратним. Тому потрібно розглянути вже існуючі споруди.