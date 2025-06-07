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"Лишилось менш ніж три роки". Німеччина прискорює закупівлі зброї через загрозу з боку РФ

Німеччина, Субота 07 червня 2025 15:36
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"Лишилось менш ніж три роки". Німеччина прискорює закупівлі зброї через загрозу з боку РФ Фото: Німеччина прискорює закупівлі зброї (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Німеччина має лише три роки, щоб повністю озброїтися для можливої агресії з боку Росії. Берлін планує завершити ключові закупівлі вже до 2028 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Федерального відомства з військових закупівель Аннет Леннігк-Емден розповіла, що Збройні сили Німеччини мають три роки, щоб придбати обладнання для протидії можливій російській атаці на територію НАТО.

"Все необхідне для повної готовності до оборони країни має бути придбано до 2028 року", - заявила Леннігк-Емден.

Тим часом начальник оборони генерал Карстен Бройер попередив, що Росія може бути готова "розпочати масштабну атаку на територію НАТО" вже у 2029 році.

Він заявив, що Росія накопичує боєприпаси та танки для можливої атаки на балтійських членів НАТО.

Ленігк-Емден своєю чергою додала, що новий уряд канцлера Фрідріха Мерца сприяє модернізації, виділяючи сотні мільярдів євро на оборону.

Вона також зазначила, що пріоритетом буде важка техніка, така як протиповітряні танки Skyranger.

Загроза для НАТО з боку Росії

Нагадаємо, раніше у Бундесвер повідомляв, що Росія, ймовірно, готується до можливої великомасштабної війни з НАТО.

Президент Литви Гітанас Науседа зокрема заявив, що напад з боку Росії може відбутися вже за кілька років, і наголосив, що Литва має близько чотирьох-п’яти років для підготовки.

Крім того, минулого місяця стало відомо, що Росія активізувала спостереження за діяльністю НАТО в Балтійському морі. Ба більше, росіяни неодноразово вдались до демонстрацій сили та провокацій.

Нещодавно Альянс звернувся до Німеччини з проханням надати ще сім бригад - близько 40 тисяч військовослужбовців - для посилення оборони НАТО.

До того ж НАТО закликає союзників терміново посилити військову міць. Наразі вже розставлено пріоритети.

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