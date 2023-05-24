Берлін може допомогти Україні з "коаліцією винищувачів", однак є нюанс

"Країни, які не мають F-16, можуть тут надати підтримку радше опосередковано, наприклад, навчанням (українських пілотів, - ред.)", - сказав він.

За словами Герхарца, озброєння німецьких винищувачів Eurofighter можна перенести на літаки F-16, які поступатимуть нашим військовим.

Водночас рішення, чи братиме Німеччина участь в коаліції та в якому обсязі вирішуватимуть політики.

"Багато країн буквально нещодавно зняли з експлуатації свої літаки й могли б своєчасно поставити їх Україні", - додав генерал-лейтенант.

F-16 для України

В середині травня прем'єр Британії Ріші Сунак і його нідерландський колега Марк Рютте заявили про роботу над створенням коаліції винищувачів для нашої країни. Тоді ж низка союзників підтвердили своє бажання приєднатись до ініціативи.

Вже 19 травня, президент США Джо Байден, під час саміту G7, заявив про підтримку спільних зусиль щодо підготовки військових на винищувачах четвертого покоління, включаючи F-16.

Тим часом як відзначив канцлер Німеччини Олаф Шольц, Берлін не планує брати участі в майбутніх поставках літаків ЗСУ, оскільки не має F-16 літаків у своєму розпорядженні.

Агентство писало про те, навіщо нашим військовим винищувачі та чому союзники не поспішають їх передавати.