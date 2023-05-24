Берлин может помочь Украине с "коалицией истребителей", однако есть нюанс

Германия может помочь Украине в рамках "коалиции истребителей", несмотря на отсутствие F-16 в Бундесвере. В то же время, для этого необходимо решение политиков.
Об этом заявил командующий военно-воздушными силами ФРГ Инго Герхарц, пишет РБК-Украина со ссылкой на Tagesspiegel.
"Страны, не имеющие F-16, могут оказать здесь поддержку скорее опосредованно, например, обучением (украинских пилотов, - ред.)", - сказал он.
По словам Герхарца, вооружение немецких истребителей Eurofighter можно перенести на самолеты F-16, которые будут поступать нашим военным.
В то же время решение, будет ли Германия участвовать в коалиции и в каком объеме будут решать политики.
"Многие страны буквально недавно сняли с эксплуатации свои самолеты и могли бы своевременно поставить их Украине", - добавил генерал-лейтенант.
В середине мая премьер Британии Риши Сунак и его нидерландский коллега Марк Рютте заявили о работе над созданием коалиции истребителей для нашей страны. Тогда же ряд союзников подтвердили свое желание присоединиться к инициативе.
Уже 19 мая президент США Джо Байден, во время саммита G7, заявил о поддержке совместных усилий по подготовке военных на истребителях четвертого поколения, включая F-16.
Между тем, как отметил канцлер Германии Олаф Шольц, Берлин не планирует участвовать в будущих поставках самолетов ВСУ, поскольку не имеет F-16 в своем распоряжении.
Агентство писало о том, зачем нашим военным истребители и почему союзники не спешат их передавать.
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