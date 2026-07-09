Не беріть до рук: мешканців Херсонщини попередили про замасковані міни

Росіяни закладають міни в упаковки вологих серветок і розкидають дистанційно по Херсонщині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна у Telegram.
За словами Прокудіна, окупанти почали маскувати саморобні вибухові пристрої в упаковках вологих серветок.
"Не виключено, що для цього можуть використовувати й інші побутові речі", - попередив начальник ОВА.
Прокудін закликав жителів Херсонщини ретельно дотримуватися правил мінної безпеки. Тобто не торкатися і не переносити підозрілих або залишених без нагляду предметів.
Правила для виживання при знаходженні вибухових предметів:
На початку червня херсонців попередили про вибухонебезпечні предмети на Бериславському шосе. Жителів міста просили утриматися від пересування цією ділянкою.
У центрі Херсона під час прибирання вулиць здетонував невідомий вибухонебезпечний предмет. Через це постраждали 7 комунальників.
У листопаді 2025 року у Херсоні знову виявили протипіхотні міни-пелюстки. Окупанти розкидали вибухівку з дронів, її важко помітити під листям та сміттям.