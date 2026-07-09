Не беріть до рук: мешканців Херсонщини попередили про замасковані міни

Росіяни мінують Херсонщину "вологими серветками"

За словами Прокудіна, окупанти почали маскувати саморобні вибухові пристрої в упаковках вологих серветок.

"Не виключено, що для цього можуть використовувати й інші побутові речі", - попередив начальник ОВА.

Прокудін закликав жителів Херсонщини ретельно дотримуватися правил мінної безпеки. Тобто не торкатися і не переносити підозрілих або залишених без нагляду предметів.

Що треба робити при мінній небезпеці

Правила для виживання при знаходженні вибухових предметів:

відійдіть на безпечну відстань;

попередьте людей, які перебувають поруч;

негайно повідомте про небезпечну знахідку за телефонами 101 або 102.

Окупанти маскують вибухові пристрої

На початку червня херсонців попередили про вибухонебезпечні предмети на Бериславському шосе. Жителів міста просили утриматися від пересування цією ділянкою.

У центрі Херсона під час прибирання вулиць здетонував невідомий вибухонебезпечний предмет. Через це постраждали 7 комунальників.