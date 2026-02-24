У центрі Херсона комунальники підірвались на невідомому предметі: всі деталі
У центральній частині Херсона під час прибирання вулиць здетонував невідомий вибухонебезпечний предмет. Унаслідок вибуху постраждали семеро працівників комунальних служб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОДА.
Читайте також: Три теракти проти поліції за 48 годин: що відомо про вибухи у Львові, Миколаєві та Дніпрі
Вибух стався під час збирання сміття
За попередніми даними, інцидент стався близько 13:00 у середмісті Херсона.
Під час роботи комунальників вибухнув невідомий предмет. Внаслідок детонації 60-річний працівник дістав вибухову травму та уламкові поранення черева.
Постраждалого у тяжкому стані госпіталізували до лікарні.
Ще шестеро людей звернулися по медичну допомогу
Через вибух також постраждали ще шість комунальників - жінки віком 31, 42 та 53 роки і чоловіки 51, 54 та 62 років.
У них діагностували вибухові травми, контузії та гострі реакції на стрес.
Після надання допомоги медики призначили постраждалим амбулаторне лікування.
Наразі обставини інциденту встановлюються. У регіоні неодноразово повідомляли про небезпеку залишених вибухонебезпечних предметів після обстрілів.
Серія терактів проти правоохоронців
Останніми днями Україну сколихнула серія терактів, спрямованих проти правоохоронців.
Зокрема, ввечері 22 лютого у Львові пролунали два вибухи, внаслідок яких загинула поліцейська, а понад 20 людей дістали поранення. Згодом правоохоронці затримали підозрювану, яку, за даними слідства, координували російські куратори.
Пізніше стало відомо, що вона діяла не сама - їй допомагала 18-річна мешканка Харкова. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права застави.
У Миколаєві під час перезмінки патрульних поблизу них вибухнув невідомий пристрій - поранення отримали семеро людей, двоє з них перебувають у тяжкому стані.
А вже за кілька годин повідомили про потужний вибух у одному з районних відділків поліції у Дніпрі, який спричинив значні руйнування всередині будівлі.