У центрі Херсона комунальники підірвались на невідомому предметі: всі деталі

У центральній частині Херсона під час прибирання вулиць здетонував невідомий вибухонебезпечний предмет. Унаслідок вибуху постраждали семеро працівників комунальних служб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОДА.

Вибух стався під час збирання сміття

За попередніми даними, інцидент стався близько 13:00 у середмісті Херсона.

Під час роботи комунальників вибухнув невідомий предмет. Внаслідок детонації 60-річний працівник дістав вибухову травму та уламкові поранення черева.

Постраждалого у тяжкому стані госпіталізували до лікарні.

Ще шестеро людей звернулися по медичну допомогу

Через вибух також постраждали ще шість комунальників - жінки віком 31, 42 та 53 роки і чоловіки 51, 54 та 62 років.

У них діагностували вибухові травми, контузії та гострі реакції на стрес.

Після надання допомоги медики призначили постраждалим амбулаторне лікування.

Наразі обставини інциденту встановлюються. У регіоні неодноразово повідомляли про небезпеку залишених вибухонебезпечних предметів після обстрілів.