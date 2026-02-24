ua en ru
Вт, 24 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

У центрі Херсона комунальники підірвались на невідомому предметі: всі деталі

Україна, Вівторок 24 лютого 2026 17:20
UA EN RU
У центрі Херсона комунальники підірвались на невідомому предметі: всі деталі Ілюстративне фото: у центрі Херсона комунальники підірвались на невідомому предметі (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У центральній частині Херсона під час прибирання вулиць здетонував невідомий вибухонебезпечний предмет. Унаслідок вибуху постраждали семеро працівників комунальних служб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОДА.

Читайте також: Три теракти проти поліції за 48 годин: що відомо про вибухи у Львові, Миколаєві та Дніпрі

Вибух стався під час збирання сміття

За попередніми даними, інцидент стався близько 13:00 у середмісті Херсона.

Під час роботи комунальників вибухнув невідомий предмет. Внаслідок детонації 60-річний працівник дістав вибухову травму та уламкові поранення черева.

Постраждалого у тяжкому стані госпіталізували до лікарні.

Ще шестеро людей звернулися по медичну допомогу

Через вибух також постраждали ще шість комунальників - жінки віком 31, 42 та 53 роки і чоловіки 51, 54 та 62 років.

У них діагностували вибухові травми, контузії та гострі реакції на стрес.

Після надання допомоги медики призначили постраждалим амбулаторне лікування.

Наразі обставини інциденту встановлюються. У регіоні неодноразово повідомляли про небезпеку залишених вибухонебезпечних предметів після обстрілів.

Серія терактів проти правоохоронців

Останніми днями Україну сколихнула серія терактів, спрямованих проти правоохоронців.

Зокрема, ввечері 22 лютого у Львові пролунали два вибухи, внаслідок яких загинула поліцейська, а понад 20 людей дістали поранення. Згодом правоохоронці затримали підозрювану, яку, за даними слідства, координували російські куратори.

Пізніше стало відомо, що вона діяла не сама - їй допомагала 18-річна мешканка Харкова. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права застави.

У Миколаєві під час перезмінки патрульних поблизу них вибухнув невідомий пристрій - поранення отримали семеро людей, двоє з них перебувають у тяжкому стані.

А вже за кілька годин повідомили про потужний вибух у одному з районних відділків поліції у Дніпрі, який спричинив значні руйнування всередині будівлі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Послуги ЖКГ Вибух
Новини
Зеленський назвав умову, за якої точно піде на другий термін
Зеленський назвав умову, за якої точно піде на другий термін
Аналітика
Ще рік війни чи шанс на мир? Як Україна зустрічає 4-ту річницю вторгнення РФ
РБК-Українаінформаційне агентство Ще рік війни чи шанс на мир? Як Україна зустрічає 4-ту річницю вторгнення РФ