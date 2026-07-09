Не берите в руки: жителей Херсонщины предупредили о замаскированных минах

Россияне закладывают мины в упаковки влажных салфеток и разбрасывают дистанционно по Херсонщине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.
По словам Прокудина, оккупанты начали маскировать самодельные взрывные устройства в упаковках влажных салфеток.
"Не исключено, что для этого могут использоваться и другие бытовые предметы", - предупредил начальник ОВА.
Прокудин призвал жителей Херсона тщательно соблюдать правила минной безопасности. То есть не касаться и не переносить подозрительных или оставленных без присмотра предметов.
Правила выживания при нахождении взрывоопасных предметов:
В начале июня херсонцев предупредили о взрывоопасных предметах на Бериславском шоссе. Жителей города просили воздержаться от передвижения по этому участку.
В центре Херсона во время уборки улиц сдетонировал неизвестный взрывоопасный предмет. Из-за этого пострадали 7 коммунальщиков.
В ноябре 2025 года в Херсоне снова обнаружили противопехотные мины-лепестки. Оккупанты разбрасывали взрывчатку из дронов, ее трудно заметить под листвой и мусором.