Не берите в руки: жителей Херсонщины предупредили о замаскированных минах

Россияне минуют Херсонщину "влажными салфетками"

По словам Прокудина, оккупанты начали маскировать самодельные взрывные устройства в упаковках влажных салфеток.

"Не исключено, что для этого могут использоваться и другие бытовые предметы", - предупредил начальник ОВА.

Прокудин призвал жителей Херсона тщательно соблюдать правила минной безопасности. То есть не касаться и не переносить подозрительных или оставленных без присмотра предметов.

Что нужно делать при минной опасности

Правила выживания при нахождении взрывоопасных предметов:

отойдите на безопасное расстояние;

предупредите людей, которые находятся рядом;

немедленно сообщите об опасной находке по телефону 101 или 102.

Оккупанты маскируют взрывные устройства

В начале июня херсонцев предупредили о взрывоопасных предметах на Бериславском шоссе. Жителей города просили воздержаться от передвижения по этому участку.

В центре Херсона во время уборки улиц сдетонировал неизвестный взрывоопасный предмет. Из-за этого пострадали 7 коммунальщиков.