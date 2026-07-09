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Не беріть до рук: мешканців Херсонщини попередили про замасковані міни

19:22 09.07.2026 Чт
1 хв
Окупанти цинічно розкидають вибухові пристрої у предметах домашнього вжитку
aimg Олена Бджола
Не беріть до рук: мешканців Херсонщини попередили про замасковані міни Фото: Росія маскує міни під пакування вологих серветок (t.me/olexandrprokudin)
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Росіяни закладають міни в упаковки вологих серветок і розкидають дистанційно по Херсонщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна у Telegram.

Росіяни мінують Херсонщину "вологими серветками"

За словами Прокудіна, окупанти почали маскувати саморобні вибухові пристрої в упаковках вологих серветок.

"Не виключено, що для цього можуть використовувати й інші побутові речі", - попередив начальник ОВА.

Прокудін закликав жителів Херсонщини ретельно дотримуватися правил мінної безпеки. Тобто не торкатися і не переносити підозрілих або залишених без нагляду предметів.

Що треба робити при мінній небезпеці

Правила для виживання при знаходженні вибухових предметів:

  • відійдіть на безпечну відстань;
  • попередьте людей, які перебувають поруч;
  • негайно повідомте про небезпечну знахідку за телефонами 101 або 102.

Окупанти маскують вибухові пристрої

На початку червня херсонців попередили про вибухонебезпечні предмети на Бериславському шосе. Жителів міста просили утриматися від пересування цією ділянкою.

У центрі Херсона під час прибирання вулиць здетонував невідомий вибухонебезпечний предмет. Через це постраждали 7 комунальників.

У листопаді 2025 року у Херсоні знову виявили протипіхотні міни-пелюстки. Окупанти розкидали вибухівку з дронів, її важко помітити під листям та сміттям.

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