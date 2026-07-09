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Не берите в руки: жителей Херсонщины предупредили о замаскированных минах

19:22 09.07.2026 Чт
1 мин
Оккупанты цинично разбрасывают взрывные устройства в предметах домашнего обихода
aimg Елена Бджола
Не берите в руки: жителей Херсонщины предупредили о замаскированных минах Фото: Россия маскирует мины под упаковки влажных салфеток (t.me/olexandrprokudin)
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Россияне закладывают мины в упаковки влажных салфеток и разбрасывают дистанционно по Херсонщине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

Россияне минуют Херсонщину "влажными салфетками"

По словам Прокудина, оккупанты начали маскировать самодельные взрывные устройства в упаковках влажных салфеток.

"Не исключено, что для этого могут использоваться и другие бытовые предметы", - предупредил начальник ОВА.

Прокудин призвал жителей Херсона тщательно соблюдать правила минной безопасности. То есть не касаться и не переносить подозрительных или оставленных без присмотра предметов.

Что нужно делать при минной опасности

Правила выживания при нахождении взрывоопасных предметов:

  • отойдите на безопасное расстояние;
  • предупредите людей, которые находятся рядом;
  • немедленно сообщите об опасной находке по телефону 101 или 102.

Оккупанты маскируют взрывные устройства

В начале июня херсонцев предупредили о взрывоопасных предметах на Бериславском шоссе. Жителей города просили воздержаться от передвижения по этому участку.

В центре Херсона во время уборки улиц сдетонировал неизвестный взрывоопасный предмет. Из-за этого пострадали 7 коммунальщиков.

В ноябре 2025 года в Херсоне снова обнаружили противопехотные мины-лепестки. Оккупанты разбрасывали взрывчатку из дронов, ее трудно заметить под листвой и мусором.

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